Набор в печатную мастерскую резидента «Арткоммуналки» открыли в Подмосковье
Первая встреча по итогам международного конкурса музея «Арткоммуналка» с художником, печатником Александром Лаптевым и мастер-класс по печатной графике состоится 14 октября в 17:00 в городском округе Коломна. После этой встречи будет открыт набор в печатную мастерскую художника, куда могут записаться все желающие от 10 лет.
На протяжении двух недель с 14 по 27 октября участники смогут самостоятельно создать работы в техниках экспериментальной печати: гравюра на картоне, каллиграфия, различные виды высокой печати, монотипии. Работа в мастерской будет одновременно изучению современных вариаций создания печатных форм, получения оттисков и изучению пространства города, его настроения, фактур и атмосферы.
Это первый образовательный проект по итогам международного конкурса «Арткоммуналки», который направлен на вовлечение в творческий процесс всех желающих, интересующихся классической техникой печатной графики и связанными с ней горизонтами эксперимента.
Мастер-класс пройдет по адресу: Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», Коломна, ул. Октябрьской Революции, 205.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо оставить заявку на сайте или по номеру телефона: 7(985)180-09-61. Количество участников ограничено.
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