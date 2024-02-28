Набор учеников в новую школу в микрорайоне Катюшки стартовал в Лобне

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Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».