Набор учеников в физтехкласс начался в гимназии № 8 в Коломне

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья.

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Благодаря фонду «Развитие физтехклассов в Российской Федерации» первые и пятые классы гимназии занимаются по усиленной программе.

«Нагрузка у них больше, чем у их сверстников. У них примерно на один урок больше в день, но никто не просится с утра остаться дома, все с радостью и удовольствием идут в школу за новыми знаниями», - поделилась мама ученика физтехкласса Екатерина Юрченко.

В следующем учебном году в гимназии к этой программе присоединятся и восьмиклассники. Учеников профильного класса разделят на две подгруппы. Концепция первой - углубленное изучение физики и информатики, второй - биологии и химии. Готовят в гимназии будущих инженеров. Сегодня это одна из самых востребованных профессий на рынке труда.

«Профильное инженерное обучение - это физика, математика, информатика. Второе направление - это химия, биология. Мы ориентированы именно на инженерную подготовку детей», - отметила директор гимназии № 8 Светлана Сологуб.

Попасть в физтехкласс можно будет, пройдя специальное тестирование в апреле.