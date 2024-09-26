Набор начинающих актеров в театральный клуб «Пролог» открыли в Мытищах

Название клуба выбрано неслучайно: пролог - это вводная часть, художественное начало, которое задает тон всему произведению. Именно таким стартом для будущих актеров станет участие в клубе. Они смогут подготовиться к поступлению в театральный вуз, а выпускники получат помощь в составлении протекции для театральной службы.

Участие в клубе проходит на безвозмездной основе, и все желающие смогут не только познакомиться с репертуаром театра «Огниво», но и участвовать в его мероприятиях.

Записаться в Клуб начинающих актеров «Пролог» можно по телефону: +7 (968) 019-99-29.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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