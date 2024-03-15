15 марта 2024, 11:07

Наблюдатели от Общественной палаты Подмосковья приступили к работе на 3985 избирательных участках

Читайте нас в: Google Новости

На всех избирательных участках Подмосковья работают наблюдатели от Общественной палаты региона. Об этом рассказала первый заместитель председателя организации Татьяна Дмитриева.

«Наблюдатели от Общественной палаты Московской области сегодня вышли на все 3985 избирательных участков», - сообщила Татьяна Дмитриева.

Она рассказала, что чаще всего на такую работу приходят женщины, но в последние годы выборами активно интересуется и молодежь.

«У нас подписаны соглашения с молодежными организациями и движениями, со студенческими активами. Студентам это интересно, ведь у них есть жажда новых знаний и определенный нигилизм. Почему человек идет в общественное наблюдение? Очень часто он задает себе вопрос: „А честно ли все?“. Если интересно, как все устроено, то пожалуйста: пройди обучение, подтверди квалификацию и получи возможность увидеть все, от самого начала вплоть до финального подсчета голосов и заполнения протоколов. Это уникальная возможность», - добавила Дмитриева.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 11:25
Президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов рассказал о бесплатной юридической помощи избирателям
Фото: пресс-центр Московской области по выборам президента России
Читайте нас в: Google Новости
Избиратели Подмосковья смогут получить бесплатные юридические консультации от представителей Адвокатской палаты региона в дни выборов. Об этом рассказал президент ассоциации Алексей Галоганов.

«Впервые в истории выборов подписано соглашение с Общественной палатой, Адвокатской палатой и Московским областным отделением юристов о том, чтобы принять участие в выборах в качестве представителей общественности, юристов», - рассказал Алексей Галоганов.

Адвокатский корпус Московской области представляет 6394 человека. В его составе более 50 кандидатов наук и более 20 докторов юридических наук.

«В каждом городском округе будут наши представители. Контактные телефоны есть, в любе время можно связаться и решать возникающие юридические вопросы. Более того, мы сориентировали наших коллег, чтобы они оказывали бесплатную юридическую помощь жителям, которые придут на выборы. Они могут связаться с адвокатом по телефону и решить вопрос, договориться о встрече. Консультацию сможет получить практически любой избиратель на любом участке Московской области. Это впервые, это инициатива юристов и адвокатов, которые тоже хотят принять активное участие в жизни Общественной палаты Московской области и всего региона», - добавил Галоганов.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 11:25
Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев обсудил меры поддержки с руководством фабрики шоколада в Химках
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев побывал на фабрике шоколада в Химках. Он обсудил с руководством предприятия меры поддержки и планы на будущее.

«Торговый дом шоколада» в Химках уже шесть лет производит сладости для России, Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии и других стран. Сейчас в цеху трудятся 30 человек. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции.

«Наше предприятие динамично развивается, но у нас не хватает производственной площади. Наша компания выходит на зарубежные рынки», - поделился коммерческий директор ООО «Торговый дом шоколада» Ирина Иващенко.

Для дальнейшего развития производство пользуется мерами поддержки правительства Подмосковья.

«Наша задача как исполнительной власти - поддерживать такие предприятия, чтобы они могли развиваться. Московская область на рубеже 2024 года перешагнула рубеж в один миллион различных предприятий и самозанятых. Это самая большая цифра во всей Российской Федерации. И, конечно, это не без участия правительства Московской области», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Субсидии помогли «Торговому дому шоколада» приобрести новое оборудование. Вместе с тем предприятие получало льготное кредитование, которое дало толчок к расширению бизнеса.

Сейчас в Московской области существуют сотни предприятий пищевой промышленности, которые могут получить различные меры поддержки со стороны региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес Промышленность
15 марта 2024, 11:01
Школьники в Лыткарине испекли пряники для бойцов СВО и помогли изготовить маскировочные сети
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Акция «Неделя добрых дел» проходит по всему Подмосковью. Школьники из Лыткарина плетут маскировочные сети, готовят выпечку и пишут письма для бойцов специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Лыткарине акция началась с плетения маскировочных сетей. Для этого учащиеся используют станки и специальную ткань.

Продолжилась «Неделя добрых дел» написанием писем, которые в ближайшее время отправят на передовую. Дети также сделали для военных открытки и рисунки.

Финальный этап акции - кулинарный мастер-класс. Школьники с помощью глазури расписали пряники и печенье, а также научились готовить блины.

Школьники Лыткарино
15 марта 2024, 10:54
Боксер Алексей Папин проголосовал в Реутове на выборах президента
Читайте нас в: Google Новости
Действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Алексей Папин проголосовал на выборах президента России. Свой выбор спортсмен сделал на избирательном участке 2640 в школе № 7 в Реутове.

«В первый день пришел, чтобы сразу отстреляться. Выполнить свой гражданский долг. Уверен, что выборы пройдут спокойно», - прокомментировал Папин.

Спортсмен также выразил надежду, что после голосования изменения будут только в лучшую сторону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Выборы

Новости по теме