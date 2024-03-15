Наблюдатели от Общественной палаты Подмосковья приступили к работе на 3985 избирательных участках

«Наблюдатели от Общественной палаты Московской области сегодня вышли на все 3985 избирательных участков», - сообщила Татьяна Дмитриева.

Она рассказала, что чаще всего на такую работу приходят женщины, но в последние годы выборами активно интересуется и молодежь.

«У нас подписаны соглашения с молодежными организациями и движениями, со студенческими активами. Студентам это интересно, ведь у них есть жажда новых знаний и определенный нигилизм. Почему человек идет в общественное наблюдение? Очень часто он задает себе вопрос: „А честно ли все?“. Если интересно, как все устроено, то пожалуйста: пройди обучение, подтверди квалификацию и получи возможность увидеть все, от самого начала вплоть до финального подсчета голосов и заполнения протоколов. Это уникальная возможность», - добавила Дмитриева.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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