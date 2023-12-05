Набережную Певческого поля в поселке Дубровицы благоустроят в 2024 году

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Кроме того, на набережной воссоздадут главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи», а также каменную лестницу с арт-объектом «Готические ворота».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

По проекту на набережной появится зона для проведения мероприятий, места для прогулок, эко-тропа из деревянного настила, а также смотровая площадка.

Для проведения праздника «Цветаевский костер» сохранят расположение памятного камня Марине Цветаевой. Там разместят основание кострища по нормам пожарной безопасности. У подножия холма построят небольшой амфитеатр.

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, при разработке проекта учитывали пожелания жителей. Они попросили сохранить природные особенности места.

«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, и примыкает к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности», - сказал министр.