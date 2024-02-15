На западе Подмосковья выпало больше трети месячной нормы осадков

В Москве снегопад начался в 03:00 часа ночи, отметил Тишковец. К 06:00 в городе успело выпасть два миллиметра осадков. Диаметр отложения льда при этом составил четыре миллиметра.

На западе Московской области - в Можайске - с 15:00 вчерашнего дня насыпало 13 миллиметров осадков, что составляет 36% от всей месячной нормы, пояснил синоптик. Здесь, по его словам, сохраняется толщина наледи до пяти миллиметров.

Из-за продолжающегося снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость.

«Внуково - 600 метров, Шереметьево - 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево - 1,2 километра», - уточнил Тишковец.

Метеоролог добавил, что в столице сейчас стоят сретенские морозы. Температура упала до -11,9 градуса.

Говоря о ситуации в Центральной России, эксперт отметил, что больше всего снега выпало в Сухиничах Калужской области и в Вязьме Смоленской области.

«Снегопад до середины дня будет усиливаться», - предупредил Тишковец.