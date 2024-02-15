15 февраля 2024, 08:28

На западе Подмосковья выпало больше трети месячной нормы осадков

РИА «Новости»
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Более трети от месячной нормы осадков выпало на западе Московской области, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за снегопада, по данным синоптика, видимость в аэропортах составляет 600 метров.

В Москве снегопад начался в 03:00 часа ночи, отметил Тишковец. К 06:00 в городе успело выпасть два миллиметра осадков. Диаметр отложения льда при этом составил четыре миллиметра.

На западе Московской области - в Можайске - с 15:00 вчерашнего дня насыпало 13 миллиметров осадков, что составляет 36% от всей месячной нормы, пояснил синоптик. Здесь, по его словам, сохраняется толщина наледи до пяти миллиметров.

Из-за продолжающегося снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость.

«Внуково - 600 метров, Шереметьево - 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево - 1,2 километра», - уточнил Тишковец.

Метеоролог добавил, что в столице сейчас стоят сретенские морозы. Температура упала до -11,9 градуса.

Говоря о ситуации в Центральной России, эксперт отметил, что больше всего снега выпало в Сухиничах Калужской области и в Вязьме Смоленской области.

«Снегопад до середины дня будет усиливаться», - предупредил Тишковец.

Погода Снегопад Москва
14 февраля 2024, 23:59
Депутаты Мособлдумы рассмотрели кандидатуры мировых судей
Страница руководителя фракции КПРФ Александра Наумова во «ВКонтакте»
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Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в очередном заседании комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности. В ходе совещания рассмотрели кандидатуры мировых судей.

Депутаты рекомендовали поддержать их на следующем заседании Мособлдумы. Также в ходе обсуждения рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших из Государственной Думы на согласование в региональный парламент.

Один из таких проектов предоставляет гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, возможность ее получения с использованием средств дистанционного взаимодействия, таких как телефонная связь и интернет.

Реализация этого закона позволит расширить доступ жителей Московской области, попавших в затруднительную жизненную ситуацию, к бесплатной юридической помощи. Кроме того, участники совещания обсудили планы работы комитета на будущее.

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Законы Депутаты Мособлдума
14 февраля 2024, 23:54
Дворец бракосочетания в Барвихе назвал самый популярный возраст заключения брака в январе
фото предоставлено ГУ ЗАГС МО
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Московский областной дворец бракосочетания № 1 опубликовал статистику по итогам первого месяца 2024 года. Наиболее часто брак регистрировали пары в возрасте от 26 до 35 лет.

По количеству пар возрастная категория 36-45 лет превысила категорию граждан 18-25 лет на 19%, а пары 46-55 лет составили только 10% от общего количества новобрачных.

Браки граждан в возрасте 46-55 лет составили лишь 10% от общего числа новобрачных. В январе прошлого года был зарегистрирован один брак пары в возрасте 56-70 лет, однако самое большое количество браков приходилось на возрастную группу 26-35 лет.

Кроме того, в январе во дворце заключили три брака с иностранными гражданами из Эстонии, Казахстана и Белоруссии.

Количество заявлений на регистрацию брака, поданных через портал госуслуг, составило 213 штук, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В январе 2023 было подано всего 73 заявления.

Граждане РФ могут подать заявление о заключении брака в письменной форме лично или через портал госуслуг. Сделать это необходимо минимум за один месяц до запланированной даты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Брак
14 февраля 2024, 23:23
Санаторное отделение НИКИ детства открыли после капитального ремонта
Пресс-служба Минздрава МО
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Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Химках распахнуло свои двери перед посетителями. В здании провели капитальный ремонт и обновили медицинское оборудование.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что отделение оснащено современной медицинской техникой для реабилитации, включая ванны для гидротерапии, аппараты для насыщения организма кислородом и другое оборудование.

«Мы реализуем масштабную программу ремонта медицинских организаций региона. Так, санаторное отделение НИКИ детства уже открыло свои двери после капитального ремонта и приняло первых пациентов», - указала Светлана Стригункова.

Ремонт отделения выполнен согласно всем современным стандартам, в том числе имеется изолированный бокс, специальная система кондиционирования, палатная сигнализация, расширенные дверные проемы для маломобильных пациентов, бесключевой доступ в номера.

Директор НИКИ Нисо Одинаева подчеркнула, что помещения отделения оформлены с применением контрастных цветовых решений, что облегчает навигацию в учреждении и снижает ассоциативную нагрузку. Она добавила, что отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей, а также имеет палаты для многодетных матерей и двухместные палаты.

Программа реабилитации проводится бесплатно по ОМС по направлению лечащего врача. Пациенты могут обратиться к специалисту по месту жительства для получения подробной информации и записи на лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

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Химки Врачи
14 февраля 2024, 22:28
«Гонка Александра Легкова» пройдет в Подмосковье 23 и 24 февраля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Около двух тысяч любителей лыжного спорта примут участие в «Гонке Александра Легкова». Фестиваль пройдет 23 и 24 февраля в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа.

На юбилейной «Гонке Легкова» ожидается присутствие известных спортсменов, включая чемпионов и призеров олимпийских игр, таких как Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и других.

В первый день фестиваля пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 километров для взрослых и несколько стартов для детей. Во второй день для участников проведут лыжные мастер-классы.

Гости смогут с пользой провести время всей семьей, пообщаться с известными спортсменами и получить от них автографы. Кроме того, партнеры мероприятия подготовили различные розыгрыши. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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Спортсмены

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