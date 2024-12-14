На расчистку улиц Балашихи от снега вышли более тысячи дворников

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Работники очищают от снега дороги, входные группы к многоквартирным домам и подъезды контейнерным площадкам. Также дворники убирают лестницы и спуски, пешеходные дорожки, тротуары, проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

«Более 1000 дворников, 41 единица спецтехники и 44 дорожников вышли на улицы городского округа с самого утра», - отметили в пресс-службе.

Ранее подмосковное Министерство транспорта подтвердило, что всего в регионе на уборку снега вывели 670 единиц техники. За ночь коммунальные службы очистили и обработали противогололедными реагентами порядка 1,4 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. Особое внимание специалисты уделяют потенциально опасным участкам: съездам, мостам и эстакадам.