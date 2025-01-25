25 января 2025, 18:14

На покупку льготных лекарств в Подмосковье выделят 31 млрд рублей в 2025 году

Пресс-служба Минздрава МО
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Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и главные врачи медорганизаций провели совещание по вопросам обеспечения жителей льготными лекарствами. В 2025 году на эти цели направят около 31 миллиарда рублей.

На данный момент в Московской области льготными препаратами обеспечивают около 500 тысяч человек. Правительство ставит перед собой задачу наладить механизмы таким образом, чтобы люди своевременно получали необходимые лекарства.

«Для этого мы еще раз собрались с коллегами и обсудили каждый этап, начиная от формирования заявки на закупку до момента выдачи пациенту препарата», - отметил Забелин.

Минздрав региона следит за правильностью ведения федерального регистра льготников и формированием потребности в закупках препаратов. В ведомстве напомнили, что сейчас в Подмосковье реализуют пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. В его рамках робот Светлана самостоятельно связывается с пациентами и напоминает о необходимости продления электронных рецептов.

Здравоохранение Медицина
25 января 2025, 19:36
Первый «квартирник» провели в молодежном центре в Лосино-Петровском
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Молодежный центр «Движение» объединил на этой неделе подростков из городского округа Лосино-Петровский. Ребята впервые собрались на «квартирник», чтобы пообщаться, вместе исполнить песни, послушать музыку и почитать стихи.

Участники встречи познакомились с популярным в 80-х годах в СССР форматом концерта под названием «квартирник», а также с творчеством местных музыкантов. В прошлом такие мероприятия проводили в домашних условиях: некоторые исполнители не могли выступать публично. Сейчас «квартирник» - это атмосферный мини-концерт, где начинающие или малоизвестные музыканты могут продемонстрировать свое творчество.

Репертуар «квартирника», который впервые организовали в Лосино-Петровском, подбирали с учетом музыкального вкуса молодежи и старшего поколения. Собравшиеся напевали давно полюбившиеся мотивы. На мероприятии не только играли на гитаре, но и показывали сценки и читали стихи.

Такие «квартирники» приобщают подрастающее поколение к культуре прошлых лет, а у людей старшего поколения вызывают приятные ностальгические воспоминания.

Молодежь Музыка Лосино-Петровский
25 января 2025, 18:08
Педагоги из Люберец вышли в финал окружного этапа конкурса профмастерства
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В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы прошел финал окружного этапа конкурса «Педагог года — 2025». Всего в нем участвовали 35 учителей и воспитателей, а в финал вышли 10 человек.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, финалистами стали воспитатель дошкольного отделения Лингвистической школы Анастасия Кудряшова и учитель начальных классов гимназии № 5 Анастасия Фомина. Им вручат сертификаты на 300 тысяч рублей.

Руководитель муниципалитета поздравил выдающихся педагогов округа и пожелал им успехов.

«Поздравляю с заслуженной победой. Уверен, что опытная команда Управления образования округа поможет всецело подготовиться и достойно представить Люберцы на областном этапе», - сказал Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

Люберцы Учителя конкурсы
25 января 2025, 17:47
Конференция по вопросам образования прошла в Наро-Фоминске
Министерство образования МО
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Стратегическая сессия «Образование будущего — образование 2036» прошла на базе школы № 4 в Наро-Фоминске. В мероприятии приняли участие 120 человек, включая выпускников школ, студентов колледжей, родителей и педагогов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Главная цель конференции - обсуждение тенденций и изменений в сфере образования в ближайшие годы. Участники подняли вопросы развития цифрового образования, укрепления роли воспитания в образовательном процессе и другие актуальные аспекты.

«В рамках обсуждения мы погрузились в контекст и попытались выявить вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной. Это то, на что должно ответить образование - оно должно и способно ответить на эти вызовы с точки зрения формирования гражданина Российской Федерации, который будет жить и являться активным участником всех процессов в нашей стране к 2040 году», - подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

К сессии также присоединились участники из других округов, включая Власиху, Краснознаменск, Наро-Фоминск, Одинцово и другие.

Напомним, 4 февраля в Калуге пройдет окружное совещание по предложениям в стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Наро-Фоминск Школы Образование
25 января 2025, 17:42
Глава Чехова Собакин проверил качество ремонта детсада на Монтажной улице
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Почти месяц капитально ремонтируют детский сад на Монтажной улице в Чехове. Глава округа Михаил Собакин проинспектировал качество работ.

Отметим, что здание детского сада возвели еще в 1953 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Благодаря заведующей Лидии Морозовой, которая более полувека возглавляла дошкольное учреждение, детский сад стал одним из лучших в регионе. Ремонт там проводят благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ремонт планируют завершить до 14 августа, чтобы с 1 сентября ребята пошли в обновленный детский сад. Рабочие приведут в порядок фасад здания, отремонтируют крышу и помещения, а также модернизируют все коммуникации. Помимо этого, в учреждении обновят бассейн.

«Сейчас демонтируем напольные покрытия и ненесущие некапитальные перегородки, двери и так далее», - поделился руководитель управления застройки компании «Гефест Строй» Михаил Гурман.

Чехов Детские сады Ремонтные работы

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