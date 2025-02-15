15 февраля 2025, 18:36

На лыжные гонки в Подмосковье приедут около 1000 спортсменов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Около 1000 спортсменов примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Турнир состоится 16 февраля в Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам соревнований предстоит пройти несколько дистанций, подходящих для разных возрастных категорий и уровней подготовки от одного до 10 километров.

Для участия в масс-старте ожидаются любители лыжного спорта от восьми лет и младше. Самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения всех дистанций свободный.

Перед началом гонок олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков традиционно проведет мастер-классы. После финиша и награждения призеров все участники смогут получить автограф известного спортсмена.

Соревнования пройдут в воскресенье, 16 февраля, на территории тюбинг-парка «Елагино». Выдача номеров для спортсменов начнется с 11:00.

Наро-Фоминск Спортсмены
15 февраля 2025, 19:05
Память воинов-интернационалистов почтили в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, вместе с председателем Совета депутатов Алексеем Никулиным, депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, ветеранами, представителями общественных организаций, молодежью и юнармейцами, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на площади Славы. После этого они встретились с родственниками героев, погибших в локальных конфликтах за пределами России.

Глава округа подчеркнул свою готовность поддерживать семьи героев, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Были достигнуты договоренности о новой встрече в ближайшее время для обсуждения дальнейшей помощи от властей.

«Сегодня мы отдаем дань уважения воинам-интернационалистам, которые с честью исполнили свой долг и проявили мужество в самые трудные времена. Их подвиги навсегда останутся в истории нашей страны. Мы обязаны помнить о тех, кто защищал мир и проявил несгибаемую волю. Память о них и благодарность мы сохраним в своих сердцах и передадим будущим поколениям», - отметил Артамонов.

На встречу с родственниками воинов также был приглашен настоятель Никольского храма в Стрелково иерей Сергий Костин. Родные воинов поделились своими историями и мыслями о жизни после потери.

«Особое внимание было уделено подготовке к празднованию Дня Победы. Важно сохранить память о наших героях, чтобы молодежь знала, какой ценой был завоеван мир, и с уважением относилась к тем, кто защищал Родину. Мы планируем провести патриотические мероприятия, благоустроить места захоронений бойцов и общественные пространства с мемориалами. При работе на площади Славы мы также уделим внимание территории вокруг памятника воинам-интернационалистам», - добавил Артамонов.

Афганистан Подольск Военные Памятники Цветы
15 февраля 2025, 17:58
Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса
Читайте нас в: Google Новости
С наступлением вечера, когда рабочий день подходит к концу, в дворах города Дубна начинают собираться жители вместе с представителями администрации. На встречах обсуждаются планы по благоустройству, которые наглядно представлены на стендах. В этом году обновления коснутся практически всех аспектов дворовой инфраструктуры.

В частности, во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса будет заменен асфальт, включая подходы к подъездам. Здесь также установят парковые диваны со спинками, новые урны, современные фонари, а также создадут детскую площадку и зону для воркаута. В этих двух домах проживает более тысячи человек, и на встрече с жителями были обсуждены важные вопросы, такие как сохранение существующих парковок. Одной из просьб стало приведение в порядок зеленых насаждений: удаление опасных деревьев и обрезка разросшихся кустов.

Местные жители выражают благодарность команде главы Дубны за возможность общаться в таком формате, отмечая, что это способствует конструктивному диалогу и позволяет получать ответы на вопросы непосредственно от представителей власти. Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул: «Мы взяли в работу текущие задачи и скоро вернемся, чтобы выполнить наказы жителей». Работы по благоустройству дворов планируется начать в конце весны.

Благоустройство Дубна
15 февраля 2025, 17:50
Ветеран Афганской войны в Можайске получил награду спустя 17 лет
Читайте нас в: Google Новости
Офицер запаса и житель Можайска Сергей Васильевич Першин удостоен награды за заслуги в Афганской войне, спустя 17 лет после вывода советских войск из этой страны. В своей службе Сергей Васильевич занимался созданием минно-взрывных заграждений для защиты маршрутов и объектов, а также очищал территорию от взрывоопасных предметов после инцидента на складе боеприпасов под Кабулом.

Першин, который служил в первые два года конфликта, окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище в июле 1979 года и был направлен в Новосибирск, в 228 мотострелковый полк. В январе 1980 года он оказался в Афганистане, где его взвод участвовал в первых боевых операциях.

Старший лейтенант Першин также принимал участие в знаменитой операции в Панджшерском ущелье, где его подразделение обеспечивало переправу через реку под огнем противника. После окончания войны Сергей и его сослуживцы неоднократно обращались в Министерство обороны с просьбой о наградах, но лишь спустя 10 лет они получили признание.

Сам Першин был награжден Орденом Красной Звезды только в 2006 году, когда награду ему вручал Министр Обороны России Сергей Иванов. Ветеран отметил важность признания заслуг участников войны и высказал мнение о необходимости установки памятника «Ветеранам боевых действий» в Можайске, чтобы почтить память всех, кто исполнял свой долг, включая тех, кто сейчас служит в специальной военной операции.

Афганистан Награды Ветераны Можайск
15 февраля 2025, 17:12
Совещание по мерам поддержки гражданских инициатив прошло в Лосино-Петровском
Читайте нас в: Google Новости
В центре объединения гражданских инициатив «Единые» прошла значимая встреча, в которой участвовали депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, председатель Совета депутатов городского округа Татьяна Голод, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Джеглав и руководитель некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Светлана Алиферова.

Участники встречи обсудили важные проекты и инициативы НКО, направленные на помощь различным категориям граждан, нуждающимся в поддержке. В частности, внимание было уделено программам, ориентированным на поддержку семей с детьми, людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Депутаты проявили заинтересованность в том, как они могут помочь в реализации этих инициатив через законодательные меры, чтобы более эффективно решать социальные проблемы и улучшать качество жизни граждан.

Также особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи. Обсуждались различные программы, которые помогут формировать активную гражданскую позицию среди подрастающего поколения, включая уроки мужества, волонтерские проекты и патриотические акции. Эти инициативы направлены на укрепление чувства гордости за свою страну и ее историю.

Встреча стала площадкой для обмена мнениями и совместного выработки решений, направленных на улучшение социальной ситуации в округе. Депутаты выразили готовность активно поддерживать НКО и сотрудничать для достижения общих целей. Это взаимодействие между депутатами и некоммерческими организациями должно способствовать более эффективному решению актуальных проблем жителей Лосино-Петровского и созданию условий для развития общества в целом.

«Эта встреча является важным шагом к укреплению сотрудничества между государственными структурами и некоммерческим сектором, что должно привести к улучшению качества жизни населения и повышению социальной ответственности среди молодежи», - отметила Светлана Алиферова.

Молодежь Депутаты Лосино-Петровский

Новости по теме