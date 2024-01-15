Глава региона посетил Елену Ивановну, чтобы проверить, как обстоят дела с отоплением. Сейчас батареи уже нагрелись, а сама квартира не пострадала от аварий.

«Сейчас мы разбираемся с последствиями протечек, прорывов радиаторов, у кого-то в квартирах появилась плесень, возникли проблемы с электричеством, пострадало имущество - у нас на контроле каждый вопрос, мы компенсируем ущерб», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо вызвать специалистов БТИ, которые проведут осмотр квартиры и сделают оценку ущерба. После этого нужно написать заявление в администрацию с просьбой возместить ущерб.

Пострадавшие граждане смогут самостоятельно выбрать между денежной компенсацией и ремонтом, который будет выполнен за счет администрации городского округа.

«Эта мера поддержки действует для всего Климовска и Шепчинок, кроме домов, которые будут расселены», - добавил губернатор.

В заключение Андрей Воробьев указал, что сейчас специалисты продолжают обход квартир, где фиксируют ущерб. Размер компенсаций будет зависеть от их оценки.

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