На фургоне по всей России. Как живет семья путешественников из Орехово-Зуева

Глава семейства по имени Александр рассказал, что в этом году они планируют объехать все города Подмосковья, поскольку в регионе активно развивается туризм и есть на что посмотреть.

«Вот этот вид отдыха действительно популярен. Люди путешествуют по России и, в частности, по Подмосковью. Поэтому хочется, чтобы инфраструктура кемпинга развивалась и в городах появлялись специальные парковки, где можно подсоединить электричество и воду, чтобы кемперы могли остановиться на несколько дней и посмотреть все города», - поделился Александр.

Бабаевы уже побывали в Коломенском Кремле, где им провели экскурсию. Им рассказали, что раньше каждый район Коломны пах по-своему. Один из них имел запах хлебной закваски.

«Я иногда в день провожу до 10 экскурсий. Экскурсии примерно 1,5-2 часа. И мне все больше хочется влюблять гостей в этот удивительный город», - рассказал лучший гид Московской области 2023 года, руководитель АНО «Коломенский Арбат» Михаил Воробьев.

В конце экскурсии Михаил Воробьев вручил семье Бабаевых авторский путеводитель, который поможет запомнить о путешествии в подмосковный город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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