«На фронт ушел мальчишкой». Глава Подмосковья поздравил ветерана Константина Федотова с 98-летием

«На фронт ушел мальчишкой - в 15 лет служил в 139-й стрелковой дивизии, которая брала „безымянную высоту“. В 1945 году Константин Сергеевич участвовал в Параде Победы на Красной площади. За свои боевые заслуги награжден орденами Славы II и III степеней, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени», - рассказал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

После войны Константин Федотов связал свою жизнь с военной службой. Побывал во многих городах России, много лет уделил общественной работе.

Сейчас ветеран живет в Подмосковье и является «Почетным гражданином Одинцовского городского округа». Свои воспоминания о Великой Отечественной войне он подробно описал в книге «Верность священному долгу».

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