МЖД подготовила 180 локомотивов и машин для уборки снега и наледи

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что МЖД располагает внушительным парком зимней техники. Это 82 снегоуборочные машины, 37 пневмообдувочных, 39 снегоочистительных. Для борьбы с обледенением подготовили 22 локомотива с вибропантографами. Это специальные устройства для очистки контактного провода. В готовности находится и система обогрева контактных проводов.

К зиме на МЖД создали запас топлива, угля и смазочных материалов, а также запчастей для поездов. Всех работников обеспечили теплой спецодеждой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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