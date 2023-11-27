МЖД перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

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Очистка железнодорожного полотна от снега продолжалась всю ночь на 27 ноября. Для координации действий на МЖД работает оперативный штаб.

На железную дорогу вывели почти 60 специальных поездов для очистки от снега. К процессу подключили более 1,5 тысячи железнодорожников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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