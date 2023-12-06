МЖД отремонтировала более 300 километров путей с начала года

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В Минтрансе Подмосковья рассказали, что работы выполнены в том числе на участках Воскресенск - Пески (12,5 километра), Санино - Поточино (9,8 километра), Чисмена - Волоколамск (девять километров), Санино - Орехово-Зуево (8,7 километра), Овражки - Гжель (8,2 километра), Бронницы - Виноградово (5,9 километра), Москва-Товарная - Царицыно (12,6 километра), Авсюнино - Шатура (20,4 километра).

Более 50% всех работ выполнили по технологии закрытого перегона, что позволяет концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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