МЖД назначила дополнительную остановку 27 июля из-за фестиваля под Чеховом

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Свыше 160 инвестиционных проектов, землю для которых предоставили по упрощенной схеме — без проведения торгов, реализуются в Подмосковье. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Их запуск даст региону не только 13,7 тысяч новых рабочих мест, но и позволит привлечь инвестиции в размере 248 миллиардов рублей», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве привели в пример запуск производственно-складского корпуса в Мытищах на льготной земле. В действующем производственно-складском комплексе «Технопарк „Пирогово“, предприятие реализует крупный проект по расширению технопарка. Площадь земельного участка, предоставленного без проведения торгов под эти цели, составляет 2,3 гектара.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области, напомнили в Министерстве.

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