14 января 2025, 11:05

Мюзикл с актерами-детьми вновь покажут в Реутове 15 января

Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Музыкальный спектакль «История Кая, история Герды» повторно пройдет в Центре культуры и искусств. В нем примут участие более 70 воспитанников учреждения «Детская школа искусств — музыкальный театр».

Постановку по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева» готовили более шести месяцев. Премьера прошла в Центре культуры и искусств Реутова в конце декабря прошлого года. Все вокальные номера спектакля - хоровые, ансамблевые и сольные - актеры исполняют в режиме «живого» звука. Уникальные костюмы, декорации и световое оформление мюзикла создают волшебную новогоднюю атмосферу.

Главные роли в спектакле исполнят солисты театра, которые являются лауреатами различных конкурсов. Обладатель приза Большого театра на конкурсе имени Леонида Собинова Андрей Ткачук сыграет Кая.

Идейным вдохновителем труппы и главным создателем мюзикла является композитор, режиссер и художественный руководитель тетра Ирина Тульчинская. Она отметит в 2025 году 50-летие творческой и педагогической деятельности. К этой дате приурочен выпуск сборника песен композитора, а спектакль «История Кая, история Герды» предваряет 30-летний юбилей самого театра.

Реутов Спектакль Театры
14 января 2025, 11:43
Спортивно-оздоровительный кластер модернизировали в Туровской школе в Серпухове
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Современная площадка для занятий мини-футболом появилась в Туровской школе Серпуховского городского округа. Реализовать инициативу удалось благодаря победе в ежегодном конкурсе «Вклад в будущее».

Туровская школа заняла в одной из категорий конкурса третье место. Педагоги и родители совместно приняли решение о том, какие работы стоит провести.

Так, в школе появилась площадка для мини-футбола с безопасным покрытием, настенными протекторами, воротами и необходимым инвентарем.

Ремонт зала проводили во время осенних и зимних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Обновления произошли и на прогулочной зоне дошкольного отделения. Здесь заменили старую уличную веранду.

«Важно, чтобы самая счастливая пора в жизни детей проходила ярко и запомнилась навсегда», - прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Школы Серпухов Ремонтные работы
14 января 2025, 11:42
Многодетные семьи в Чехове получили сертификаты на приобретение жилья
Unsplash
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В Чехове продолжается успешная реализация государственной программы «Жилище». В администрации округа торжественно вручили сертификат на приобретение или строительство жилого дома многодетной семье Чебановых.

Глава семьи Виталий Чебанов выразил благодарность за такую меру поддержки. «Семья у нас большая - девять человек. До этого приходилось жить в квартире, а теперь хотелось бы построить себе дом», - поделился он.

Во дворце культуры «Дружба» в литературно-музыкальной гостиной сертификаты получили уже шесть многодетных семей. Для каждой из них - это очень хорошее подспорье, чтобы сделать свою жизнь лучше.

«На самом деле мы не ожидали, что этот момент когда-то наступит. Это просто что-то недосягаемое. Некоторые люди к этому всю жизнь идут, а нам посчастливилось. На самом деле, немного времени прошло, и нам дали этот сертификат. Теперь мы сможем приобрести что-то свое», - порадовалась семья Кузнецовых.

Кроме сертификатов, глава городского округа Михаил Собакин вручил многодетным семьям сладкие подарки.

Семья Чехов Квартиры
14 января 2025, 11:13
Рождество Христово отметили в воскресных школах Лобни
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Мероприятия к Рождеству прошли в воскресных школах Лобни. Дети подготовили спектакли, постановки, колядовали, читали стихи и пели колядки.

Тематический спектакль о чудесах на Рождество провели в школе № 10 в Лобне. Его организовали ученики воскресной школы Серафимовского храма.

На встрече завершили благотворительную акцию «Свет Рождества». Юным гостям из организации «Добрология» передали рождественские подарки.

Воспитанники воскресной школы Спасского храма Лобни ходили колядовать, а также поучаствовали в молебне. К мероприятию дети сами смастерили бубенцы и звезды.

Рождественские мероприятия провели и в храме Матроны Московской. Ученики воскресной школы исполнили песни, прочли стихи, поучаствовали в викторине.

Также здесь открыли выставку рождественского рисунка и фотовыставку-отчет о работе воскресной школы.

Дети Лобня Православное рождество
14 января 2025, 11:12
Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Зимние каникулы»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности несовершеннолетних в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска провели беседы с юными хоккеистами.

Автоинспекторы напомнили спортсменам правила безопасного поведения на дорогах и во дворах. Ребятам также рассказали о необходимости в темное время суток носить на верхней одежде и вещах световозвращающие элементы. Такие наклейки или браслеты значительно повышают видимость человека на дороге. Это особенно актуально в зимний период, когда дни короткие, а освещение на улицах может быть недостаточным. Полицейские привели примеры, когда использование таких элементов помогло избежать дорожно-транспортных происшествий.

В завершение профилактической беседы всем спортсменам вручили тематические памятки.

Ранее информационный час «Осторожно! Зима» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Школьникам рассказали о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.

Спортсмены ГИБДД Воскресенск

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