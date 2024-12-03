Мытищинцев предупредили быть осторожными на водоемах

В декабре 2014 года в Чехове открыли Многофункциональный центр «Мои документы». Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поздравил коллектив с 10-летним юбилеем.

За 10 лет число окон Многофункционального центра увеличилось с 12 до 30, а спектр услуг вырос в четыре раза, достигнув 364 позиций.

В центре работают 80 специалистов. Ежедневно каждый из них обрабатывает около 25 обращений. Сотрудники центра за девять месяцев обслужили 290 тысяч горожан.

Здесь создали единые комплексы услуг, которые решают различные проблемы жителей. В сентябре в центре разместили рабочее место Бюро технической инвентаризации Московской области. Горожане заказывают здесь межевые планы и технические паспорта.

Глава Чехова Михаил Собакин поблагодарил работников Многофункционального центра «Мои документы» за профессионализм, отзывчивость к запросам жителей и пожелал успехов в труде.

«Поздравляю всех сотрудников чеховского многофункционального центра и его филиалов с профессиональным праздником! Желаю вам дальнейших успехов в вашем нелегком и ответственном труде, благодарных клиентов и профессионального роста», - сказал он.

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