Мытищи заняли первое место в рейтинге Подмосковья по борьбе с незаконной торговлей

Проверки объектов торговли проводят каждый день. Есть список адресов, где чаще всего работают нарушители.

С начала года в городском округе Мытищи изъяли 700 килограммов плодово-овощной продукции, более четырех тонн бахчевых, 15 килограммов изделий из трикотажа и 48 футляров с очками. Также за год провели 32 проверки на точках торговли алкоголем, организовали восемь контрольных закупок и изъяли свыше 800 бутылок спиртного.

Напомним, торговлю алкоголем рядом с образовательными учреждениями запретили. Сейчас рассматривают увеличение допустимого радиуса, в пределах которого нельзя продавать спиртное, до 100 метров. Отметим также, что городской округ Мытищи занял первую строчку рейтинга Подмосковья по борьбе с незаконной торговлей.

По всем вопросам можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, по телефону: 8 495 581-13-48 или по электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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