04 октября 2024, 20:41

Мытищи заняли первое место в рейтинге Подмосковья по борьбе с незаконной торговлей

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Вопросы выявления нелегальных торговых точек обсудили на еженедельном совещании в администрации городского округа Мытищи. Муниципалитет стал лидером в рейтинге Московской области по борьбе с незаконной торговлей.

Проверки объектов торговли проводят каждый день. Есть список адресов, где чаще всего работают нарушители.

С начала года в городском округе Мытищи изъяли 700 килограммов плодово-овощной продукции, более четырех тонн бахчевых, 15 килограммов изделий из трикотажа и 48 футляров с очками. Также за год провели 32 проверки на точках торговли алкоголем, организовали восемь контрольных закупок и изъяли свыше 800 бутылок спиртного.

Напомним, торговлю алкоголем рядом с образовательными учреждениями запретили. Сейчас рассматривают увеличение допустимого радиуса, в пределах которого нельзя продавать спиртное, до 100 метров. Отметим также, что городской округ Мытищи занял первую строчку рейтинга Подмосковья по борьбе с незаконной торговлей.

По всем вопросам можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, по телефону: 8 495 581-13-48 или по электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Мытищи Торговля
04 октября 2024, 19:32
Воробьев поздравил Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном с 10-летием
Александра Степанова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 10-летием Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он приехал накануне Дня учителя, чтобы поблагодарить педагогов за работу и пообщаться с ребятами.

«Я сегодня здесь, в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей - самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Ребята, которые учатся здесь, учатся с удовольствием, достигают результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались», - сказал губернатор.

В этом году Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав МГУ.

Для Андрея Воробьева учителя и дети провели увлекательную экскурсию по лицею. В одной из лабораторий губернатор высадил саженец «Андреевской» клубники - весной на территории лицея появится ягодная поляна. А в лаборатории тестирования продуктов ученики 3-4 классов показали главе региона, как они делают крем для своих мам. Также школьники продемонстрировали собственные разработки, например, собранный из велосипедных колес «Марсоход».

В прошлом году на базе лицея появились учебный корпус начальной школы на 425 мест, кампус для проживания на 200 мест и первый в России детский Технопарк. В его составе 55 лабораторий: «Биохимтех», «Цифратех», «Мехтех», «Кванттех», «Техпред», экспериментальная агрозона, инженерные и творческие мастерские, и другие.

После окончания лицея выпускники с легкостью поступают в лучшие российские вузы: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% - в МФТИ. В этом году среди выпускников школы 88 медалистов, 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников.

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Вузы Андрей Воробьев Учителя Школьники Долгопрудный
04 октября 2024, 19:31
Участники «Активного долголетия» из Дмитрова побывали в Центре Иосифа Кобзона
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Участники клуба «Активное долголетие» в Дмитрове съездили в Одинцовский округ. Одна группа отправилась на областной фестиваль «Живем ярко!», а вторая — в культурно-досуговый центр Иосифа Кобзона.

Областной фестиваль «Живем ярко!» в Одинцове посвятили Дню пожилого человека и 5-летнему юбилею «Активного долголетия». В делегацию от Дмитровского округа вошли активные участники клуба. Пенсионеры в составе хора на тысячу человек исполнили любимые песни.

«Уже целых пять лет проект объединяет нас своими активностями, творческими занятиями и стремлением жить полной жизнью! Мы дружим, творим, учимся, радуемся своему состоянию и дарим позитив окружающим!», - поделилась настроением одна из участниц дмитровской делегации на фестивале.

Вторая группа отправилась на экскурсию в село Успенское Одинцовского района, где посетила культурно-досуговый центр Иосифа Кобзона. Пенсионеры ознакомились с увлекательными экспонатами, которые передали культурный фонд «Кобзон», а также общественные организации и вдова - Нелли Кобзон. Они увидели личные книги, фотографии, диски, награды, архивные материалы и костюмы.

«Очень впечатлила поездка в центр Иосифа Кобзона! Атмосфера концертной жизни, дух творчества, достижений и заслуг. Как будто прикоснулась к творчеству артиста по-новому. Хочется слушать его песни, и зазвучат они для меня теперь по-другому», - рассказала о поездке одна из экскурсанток группы.

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Пенсионеры Фестивали Активное долголетие Дмитров
04 октября 2024, 18:46
Спортсмен из Балашихи победил в первенстве России по самбо
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Молодой самбист из Балашихи Отарий Гиоргадзе одержал яркую победу на первенстве России по боевому самбо, прошедшем в городе Кстово Нижегородской области. Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 47 регионов страны, но Гиоргадзе смог превзойти всех своих соперников.

Финальная схватка стала кульминацией феерического выступления Гиоргадзе. Триумф самбиста стал не только его личным достижением, но и предметом гордости для всей команды «Патриота».

Под руководством тренера Никиты Щербакова спортсмен неустанно совершенствовал свои навыки, развивал несокрушимую волю и стремился к вершине пьедестала. Его победа на престижном первенстве России свидетельствует о зрелости и высоком классе молодого самбиста, делая его одной из новых звезд этого вида спорта.

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Спортсмены Балашиха
04 октября 2024, 18:17
Лекцию о спортсмене Викторе Санееве провели для школьников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный дню рождения советского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона в тройных прыжках Виктора Санеева, провели в Химках. С биографией спортсмена познакомили учащихся школы № 29.

Виктор Санеев - легенда советского спорта. Он единственный, кому удалось трижды подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала по результатам соревнований в тройном прыжке. Достижения легкоатлета стали настоящим примером силы и упорства для молодежи.

Ознакомил школьников с биографией выдающегося спортсмена первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 29 Наталья Загороднева. Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Встреча, посвященная памяти Виктора Санеева, - возможность не только вспомнить о великом спортсмене, но и поговорить о важности патриотизма. Сегодня, когда наши солдаты защищают интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции, воспитание чувства любви к Отечеству, готовности служить ему и защищать его - приобретает особую актуальность», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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