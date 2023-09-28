Мытищи наладили экспорт игровых комплексов в Саудовскую Аравию

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Около 20 различных игровых элементов, включая большой детский комплекс и качели, доставят в морской порт Джидда в начале октября. В течение месяца их установят на площадках Саудовской Аравии.

«После сокращения доли продукции западных производителей наша компания не только укрепила свои позиции в России, но и занялась развитием экспортного направления. На первом этапе мы наладили регулярные поставки продукции в страны СНГ, а также нашли партнеров для дальнейшего развития бизнеса на территории Саудовской Аравии», - рассказал председатель совета директоров компании «Лебер» Артем Сорокин.

Он добавил, что сейчас прорабатывается возможность поставок продукции в ОАЭ, Катар, Марокко, Оман и Бразилию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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