Мясоперерабатывающий завод в Лыткарине увеличит объемы производства на 18%

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Один склад будет предназначен для хранения готовых мясных консервов, второй станет холодильником вместимостью до тысячи тонн. Инвестиции в проект составят около 200 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 20 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный менеджер ЦСС. Благодаря этому застройщик сумел избежать прохождения лишних процедур и получил разрешение на строительство с первого раза.

Сейчас ЗАО «Лыткаринский МПЗ» ежегодно выпускает почти пять тысяч тонн деликатесов и натуральных мясных полуфабрикатов, а также 54 миллиона банок консервов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».