«Мы в ярости». Акция скорби в день общенационального траура состоялась в Королеве

По словам главы городского округа Королев Игоря Трифонова, вся страна скорбит вместе с родными погибших в результате этого чудовищного преступления.

«Пока мы едины, никому не удастся нас сломить! Выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Невосполнимая утрата. Вся страна скорбит вместе с вами», - сказал Трифонов.

Горожанка Евгения Воробьева расплакалась, увидев огромное количество мягких игрушек и цветов у мемориала.

«Это поистине чудовищное преступление. Мы не можем сдержать слез при виде этой горы цветов и милых игрушек, в которые могли играть погибшие, ни в чем не повинные дети. Сказать, что мы в ярости, - ничего не сказать», - заявила Воробьева.

Погибшими при атаке террористов в Crocus City Hall, произошедшей вечером 22 марта, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.