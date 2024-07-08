«В Подмосковье мы отпраздновали немного заранее: в эти выходные у нас прошли концерты, соревнования, мастер-классы и кинопоказы, в парках мы раздавали всем ромашки - главный символ праздника», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Подмосковье ежегодно заключается более 55 тысяч браков, а всего в регионе 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

«Мы стараемся заботиться о каждой семье», - подчеркнул он.

В частности, губернатор перечислил меры поддержки, которые существуют в Московской области.

«Комплексная услуга для семей с новорожденным. Все документы - свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН - можно получить сразу в роддоме. Также родителям на выбор мы предоставляем выплату 20 тысяч рублей или набор „Я родился в Подмосковье“ - в нем все необходимое малышу», - пояснил Воробьев.

Кроме того, в регионе работает программа для многодетных семей.

«Онлайн можно получить электронное удостоверение, выплату на школьную форму, компенсацию ЖКУ, соцкарту, питание в школе», - пояснил губернатор.

Дети получают путевки в летние лагеря.

«Для семей с низкими доходами у нас бесплатная путевка, для многодетных - компенсируем часть стоимости», - заключил Воробьев.

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