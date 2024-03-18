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«Состоялись выборы президента. У нас в Подмосковье впервые больше шести миллионов избирателей. Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой», - написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Жители не только голосовали на участках, но и активно использовали дистанционный электронный формат - ДЭГ.

«Подмосковье - очень разное. И каждый, когда делал выбор, наверняка думал о чем-то, что важно именно для него или для его семьи», - добавил губернатор.

Положительные перемены, подчеркнул он, необходимы в каждой отрасли. И выборы станут новым драйвером для будущих изменений.

Число избирателей в Подмосковье впервые превышает шесть миллионов человек, отметил губернатор Андрей Воробьев. Явка составила 77% - на участки пришли 4,8 миллиона жителей. Глава региона поблагодарил каждого за активную позицию и поздравил президента с победой.