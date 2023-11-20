«Мы должны подготовить все». Губернатор призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», - сказал он.

На совещании заслушают доклады министерств благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта Московской области о подготовке к зимнему периоду и новогодним праздникам.

Ежегодно для жителей и туристов организуют программу «Зима в Подмосковье». В одних только Химках с декабря по февраль проведут более 350 народных гуляний и культурных мероприятий. По итогам прошлого сезона почти 300 человек получили «Паспорта путешественника» и выбрали самого активного участника.