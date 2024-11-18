Музыканты из Богородского округа стали лауреатами международного фестиваля

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Даниил Гришин стал Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал», а Мелисса Хахаева - Лауреатом II степени. Лауреатом I степени в номинации «Духовые и эстрадные инструменты. Флейта» признали Викторию Шевелину.

Участие в конкурсе такого уровня для ребят стало хорошей возможностью выступить перед профессиональным жюри, продемонстрировать свой талант и способности, а еще найти новых друзей.