Музыкант из Солнечногорска стал лауреатом международного конкурса

Конкурс проходил в китайской городе Далянь и собрал талантливых исполнителей из России, Китая, Казахстана и Беларуси.

Наставником Павла Бакулина выступила заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Тихонова, а концертмейстером - Елена Шпак.

«В очередной раз исполнители из Солнечногорска проявили себя самым лучшим образом на крупных конкурсах. Мы гордимся каждым их достижением! Я по праву могу сказать, что наши музыкальные школы - кузницы талантов», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Кроме того, Павел Бакулин проявил себя на IX Всероссийском фестивале-конкурсе юных исполнителей на домре и балалайке «Александр Цыганков и Владимир Конов приглашают», где вместе с другим учащимся Солнечногорской детской школы искусств Ильей Гечебаевым также стал лауреатом первой степени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».