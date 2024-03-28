Музыкант из Электростали Иван Бичурин стал лауреатом I степени на международном конкурсе

Конкурс организован в честь Ольги Анатольевны Лебедевой, которой исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Она была профессором Нижегородской консерватории, известным методистом и автором важных трудов по теории исполнительства.

По итогам конкурса Иван Бичурин стал лауреатом I степени в своей возрастной группе в номинации «Фортепиано соло». Подготовкой молодого человека к соревнованиям занималась Ольга Супруненко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».