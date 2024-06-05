Музыкант Евгений Олесневич из Балашихи победил на международном конкурсе

Масштабный инвестиционный проект строительства верфи для производства хаусботов — домов на воде — реализуют в Подмосковье. Соглашение на площадке ПМЭФ подписали заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и президент ГК HOUSEBOAT.RU Александр Климчук.

«Объем инвестиций в проект компании HOUSEBOAT.RU оценивается в 1,5 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать около 130 новых рабочих мест. Сейчас мы вместе с инвестором подбираем участок для строительства верфи», - рассказала Зиновьева.

Компания выпускает хаусботы с 2016 года. Это единственный в мире производитель, который умеет делать дома на воде с учетом вмерзания в лед - такие жилища можно комфортно использовать даже в русскую зиму.

«Сейчас мы выпускаем 25-30 хаусботов в год. Через несколько лет планируем выйти на объем от 400 штук в год только для рынка России. Уже сегодня мы на 85% обеспечены отечественными комплектующими, что позволяет с уверенностью планировать дальнейшее расширение за счет новой верфи. Запуститься планируем через полтора года после того, как будет подобран подходящий участок», - уточнил Александр Климчук.

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