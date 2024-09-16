16 сентября 2024, 23:25

Музыкальный зал обновили в детском саду истринской деревни Черная

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В музыкальном зале дошкольного отделения Павловской школы в городском округе Истра сделали косметический ремонт. Со стен сняли старое покрытие, отштукатурили их и покрасили.

Музыкальный зал детского сада в деревне Черная городского округа Истра отремонтировали. В помещении убрали старое покрытие со стен, отштукатурили и покрасили их в нежно-фиолетовые тона. Над обновлением зала трудились неравнодушные сотрудники учреждения. В обновленном помещении у малышей уже проходят занятия по музыке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье открыли 39 новых школ и 40 - после капитального ремонта.

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Школы Истра
16 сентября 2024, 23:16
Более 20 ям на дорогах ликвидировали в Истре с начала сентября
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За две недели первого осеннего месяца ликвидировали более 20 ям общей площадью около 40 квадратных метров. Работы провели в Истре и в Дедовске.

Дорожники обработали участки в Дедовске на улицах Космонавта Комарова, Победы и Гагарина. В Истре отремонтировали дороги на улицах Первомайская, Пролетарская, Садовая, в поселке Агрогородок, в деревне Черная.

Всего за летний период сотрудники «Додхибимр» ликвидировали более 450 дорожных неровностей общим объемом свыше 1350 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 35 дорожных проектов завершат до конца 2024 года.

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Истра Дороги
16 сентября 2024, 23:02
Фестиваль уличных артистов «Цветная капуста» прошел в Мытищах
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В городском округе Мытищи в парке «Мира» провели фестиваль «Цветная капуста», собравший мимов, клоунов, музыкантов, иллюзионистов, циркачей и других талантливых артистов из разных городов. Мастер-классы, спектакли, выступления фокусников, музыкальные номера и фотозоны развлекали гостей.

Творческие коллективы из соседних городов приехали в Мытищи, чтобы открыть фестиваль уличных артистов вместе c Show band Moscow Beat, Green Street Acappella и школой танцев «Акварель Dance».

«Фестиваль просто невероятный! Мы с семьей провели здесь почти весь день, и получили массу ярких впечатлений, все было очень красочно, шумно и креативно. Дети и взрослые были в восторге! Здорово, что в фестивале участвовали не только наши артисты, но и гости из других городов. Спасибо за эмоции и отличное настроение!» - поделилась жительница города Анна Сергеева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую ежедневно пополняют.

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Мытищи Фестивали Парки
16 сентября 2024, 22:56
Двое юношей из Мытищ получили жилищные сертификаты для детей-сирот
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Двоим юношам-сиротам, воспитанным в Мытищинском детском доме, торжественно вручили сертификаты на собственное жилье в день празднования 401-летия Мытищ. Стас Шаркози и Антал Шаркози в скором времени станут обладателями квартир благодаря государственным жилищным сертификатам Московской области.

Собственные квартиры приобретут двое сирот из Мытищ. Это Стас Шаркози, выпускник Мытищинского детского дома-школы музыкального воспитания, талантливый музыкант и спортсмен, а также Антал Шаркози, выпускник школы-интерната «Православный Центр Образования имени Преподобного Сергия» и студент Сергиево-Посадского социально-экономического техникума.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила юношей. Она подчеркнула, что получение жилья - это большая поддержка от государства. Руководитель муниципалитета пожелала им счастья и успехов в будущем, отметив, что собственная квартира - это важный шаг на пути к реализации своих целей и созданию уютного уголка, куда всегда приятно возвращаться.

Отметим, что госпрограмма по обеспечению жильем детей-сирот действует в Мытищах при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Мытищи Сироты Квартиры
16 сентября 2024, 22:24
Свыше 200 участников из Мытищ объединил семейный велопробег в День города
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Велопробег для семей посвятили Дню городского округа Мытищи. Кроме спортивного мероприятия для гостей и участников подготовили концерт и сладкие угощения.

Семейный велопробег приурочили ко Дню городского округа Мытищи. Гостей и участников спортивного мероприятия перед выездом на лесопарковый маршрут ждала развлекательная интерактивная программа, а после велосипедисты смогли насладиться выступлением творческих коллективов, чаем со сладостями.

Трасса давно известна всем любителям велопрогулок, пробежек и зимних лыж, протяженность ее около пяти километров. Единой колонной проехали по дорожкам лесопарка в этот день более 150 любителей велосипедов. Активно поддерживали участников болельщики. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт.

Для взрослых и детей организовали праздничные конкурсы и надувные эстафеты, собравшиеся попробовали угощения от «Русской общины».

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Спортсмены Мытищи Семья

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