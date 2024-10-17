Музыкальный спектакль о смысле жизни показали в Павловском Посаде

Объединяет все переплетенные в сюжете рассказы главная идея - герои выбирают жизнь.

«Пять лет назад у нас возникла идея создать проект, который называется „Жить“, и включить в него разные истории. То есть это такой спектакль-сериал. Внутри него существуют самые разные истории жизни, и они периодически меняются. Так и возникают спектакли „Жить 2.0“, „Жить 3.0“. В Павловский посад мы привезли одну из последних версий нашего спектакля, уже с новыми историями», - рассказала режиссер-постановщик Алеся Бурлакова.

В зале был аншлаг. Зрители признались, что постановка «попала в самое сердце». «Испытали такое чувство, которое вернуло нас в детство. Мы могли ощутить все переживания и помолились за то, что с нами этого не случилось. Это было трогательно, великолепная игра молодых артистов», - поделилась после спектакля Зинаида Заруднева.

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Спектакль проходил в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» и благодаря поддержке депутата Московской областной думы Линары Самединовой. На сцене выступили более 55 актеров, дети и взрослые, а еще - ребята с ограниченными возможностями. Некоторые не слышат и не разговаривают, поэтому выражают себя при помощи жестов. А в подготовке спектакля помогают и родители юных актеров - делятся своими историями, которые потом будут поставлены на сцене.