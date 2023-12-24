24 декабря 2023, 22:37

Музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей Лосино-Петровского

Телеканал «360»
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Красочный музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей и гостей Лосино-Петровского. В сказке задействовано более 40 человек, а рассказывает она о том, как с помощью доброго сердца и желания помогать можно вернуть веру в добро и чудеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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«Новое путешествие» - это сказочный музыкальный спектакль, который уносит зрителя по разным странам мира и знакомит с их необычными жителями. Главный герой мюзикла побывал в Италии, Испании, Китае и других уголках планеты в поисках не только местных традиций, но и друзей.

«У нас о самом главном на всей планете: о мире во всем мире, о дружбе, о дружбе между людьми, которые разговаривают на разных языках. Это сейчас очень актуально и здорово, что бы дети понимали, что главное в жизни - что люди должны друг друга любить, уважать. И само чудо - это в человеке», - рассказала режиссер спектакля Анастасия Черненькова.

Всей подготовкой к спектаклю занимались представители коллектива Дома культуры. Сказка получилась масштабной. В ней задействовано более 40 человек. Привлечен не только театральный коллектив, но и балетная труппа Александры Самойловой.

Красочные костюмы, веселая музыка и интересный сюжет создали незабываемую атмосферу настоящего новогоднего праздника. Представление стало для ребят настоящим новогодним сюрпризом и, конечно, еще одной возможностью получить новые впечатления, заряд бодрости и энергии на весь предстоящий год.

«У нас ближайший год - это год семьи, объявленный президентом. Нам хотелось бы что бы в семьях было благополучие, счастье, любовь, радость, громкий смех и, чтобы сегодня все окунулись в атмосферу сказки. Потому что наш дом культуры подготовил спектакль. И этой сказкой, этой верой в чудо, в счастье - люди жили. И сказка приходила в жизнь каждого в дом», - отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

После спектакля дети водили хоровод вокруг елки вместе со сказочными героями. Все ребята получили сладкие подарки из рук сказочных героев.

Спектакль Новый год Лосино-Петровский
24 декабря 2023, 18:46
КВН с командами учителей провели в Раменском
Телеканал «360»
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Учителя сыграли в КВН в Раменском. Фестиваль юмора посвятили Году педагога и наставника. В остроумии, зажигательных песнях и танцах соревновались четыре команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Учителя не только проверяют тетради и задают каверзные вопросы у доски, педагоги еще умеют искрометно шутить. Чем живет современный учитель, о чем мечтает, какие трудности испытывает в работе - именно этим темам были посвящены выступления.

«Педагог, который умеет шутить, правильно шутить, он всегда очень ценится учениками, поэтому я думаю, что современный педагог должен быть веселый, должен быть находчивым и обязательно должен уметь шутить», - отметила временно исполняющий полномочия заместителя главы администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

В остроумии, зажигательных песнях и танцах соревновались четыре команды. Свои таланты педагоги продемонстрировали в трех конкурсах: «Визитка», «Домашнее задание» и «Финал». Главной темой игры стал девиз «Педагог - это призвание».

За преподавателей активно болели школьники и коллеги. Зал пестрил плакатами и взрывался от бурных аплодисментов. Выбрать лучшую команду жюри было не просто. Победу в КВН одержали педагоги школы № 9.

«Это было невероятно, это была неожиданная идея, но я уверен, что мы справились. Много репетировали, мы старались, мы получали наслаждение и от репетиций, и от выступления. Хотелось бы сказать всем организаторам огромное спасибо, болельщики сегодня на высоте!» - поделился впечатлениями представитель команды победителей «ОПГ 5 ».

Школы Учителя Раменское
24 декабря 2023, 17:55
Новогодний бал-маскарад для участников клуба «Активное долголетие» провели в Химках
Активное долголетие
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Центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» совместно с МСК «Восход» организовали проведение бала-маскарада в городском округе Химки для участников клуба «Активное долголетие». Посетители исполнили полонез и различные виды вальсов.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил важность существования клуба «Активное долголетие». На территории городского округа регулярно проводятся самые разные мероприятия, включая концерты, экскурсии, мастер-классы и спортивные занятия.

«Наши пенсионеры действительно очень активные и с удовольствием участвуют в таких событиях», - добавил Егор Ченюк.

Депутат химкинского Совета Татьяна Кавторева отметила, что клуб «Активное долголетие» открыли при поддержке главы Дмитрия Волошина 16 февраля 2021 года.

В нем все участники могут пройти курсы компьютерной грамотности, записаться на занятия спортом, творчеством, пением и йогой. Кроме того, для пенсионеров регулярно организуют кинопоказы, прогулки на теплоходах и другие мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий. Она обновляется регулярно, поэтому каждый сможет подобрать событие, которое придется ему по вкусу.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие
24 декабря 2023, 16:27
Главный городской каток открыли в Ивантеевке
Константин Гергая
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Главный каток открыли для жителей Ивантеевки в городском парке культуры и отдыха. Это долгожданное событие порадовала граждан, которые уже успели прокатиться на льду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Воспользоваться катком со своими коньками можно совершенно бесплатно. Однако для тех, у кого нет необходимого инвентаря, предусмотрен пункт проката. Здесь же оборудована теплая раздевалка и камеры для хранения личных вещей.

«Потрясающий каток! Гладкая поверхность, большая площадь. Моя младшая внучка только встала на коньки и учится кататься, и здесь есть возможность спокойно в уголке попрактиковаться, не мешая тем, кто уже уверенно стоит коньках», - поделилась жительница Ивантеевки Ирина Жидкова.

Местные жители подчеркивают, что каток станет точкой притяжения для всех любителей зимних видов спорта. Его площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров.

Праздники Ивантеевка
24 декабря 2023, 16:06
Капремонт терапевтического корпуса завершили в больнице Каширы
Иван Дубров
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Терапевтический корпус больницы открыли в Кашире после капитального ремонта. В здании не проводились работы с 1973 года. Во время модернизации его оснастили всем современным оборудованием.

В торжественном открытии здания после ремонта приняли участие глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, а также депутаты и врачи. Именно им выпала честь разрезать символическую красную ленту, официально открыв терапевтический корпус.

«Работа проведена достаточно колоссальная. Мы видим великолепный ремонт. Поговорили с пациентами. Они очень благодарны за то, что поменялись здесь условия», - поделился депутат Государственной думы Александр Коган.

Для гостей провели обзорную экскурсию, во время которой они смогли ознакомиться с результатами капитального ремонта. Сейчас в медучреждение продолжают довозить оборудование - до нового года во всех кабинетах полностью закончат оснащение.

«Хорошо, что эти изменения происходят, но самое главное - нам нужно наполнить внутреннюю жизнь больницы. Нам надо привлекать кадры. <…> Самое главное, чтобы наше жители почувствовали совсем иное качество медицинского обслуживания», - подчеркнул Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Больницы Кашира

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