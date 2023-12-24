Музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей Лосино-Петровского

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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«Новое путешествие» - это сказочный музыкальный спектакль, который уносит зрителя по разным странам мира и знакомит с их необычными жителями. Главный герой мюзикла побывал в Италии, Испании, Китае и других уголках планеты в поисках не только местных традиций, но и друзей.

«У нас о самом главном на всей планете: о мире во всем мире, о дружбе, о дружбе между людьми, которые разговаривают на разных языках. Это сейчас очень актуально и здорово, что бы дети понимали, что главное в жизни - что люди должны друг друга любить, уважать. И само чудо - это в человеке», - рассказала режиссер спектакля Анастасия Черненькова.

Всей подготовкой к спектаклю занимались представители коллектива Дома культуры. Сказка получилась масштабной. В ней задействовано более 40 человек. Привлечен не только театральный коллектив, но и балетная труппа Александры Самойловой.

Красочные костюмы, веселая музыка и интересный сюжет создали незабываемую атмосферу настоящего новогоднего праздника. Представление стало для ребят настоящим новогодним сюрпризом и, конечно, еще одной возможностью получить новые впечатления, заряд бодрости и энергии на весь предстоящий год.

«У нас ближайший год - это год семьи, объявленный президентом. Нам хотелось бы что бы в семьях было благополучие, счастье, любовь, радость, громкий смех и, чтобы сегодня все окунулись в атмосферу сказки. Потому что наш дом культуры подготовил спектакль. И этой сказкой, этой верой в чудо, в счастье - люди жили. И сказка приходила в жизнь каждого в дом», - отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

После спектакля дети водили хоровод вокруг елки вместе со сказочными героями. Все ребята получили сладкие подарки из рук сказочных героев.