Музыкальный спектакль «Маленький принц» покажут в Балашихе 17 ноября
Спектакль «Маленький принц» по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери покажут во Дворце культуры «Балашиха» 17 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Гостей ждет встреча со всемирно известной философской сказкой-притчей о дружбе, любви и человеческой природе. Ее дополнят видеоинсталляции, музыка французских композиторов и рисунки автора. Это поможет зрителям погрузиться в путешествие Маленького принца.
Сказка поднимает глубокие темы, но делает это интересно и образно. Детям нравится трогательная история, а взрослым - ее философская глубина.
Начало спектакля в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе Дворца культуры.
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