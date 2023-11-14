Музыкальный спектакль «Маленький принц» покажут в Балашихе 17 ноября

Гостей ждет встреча со всемирно известной философской сказкой-притчей о дружбе, любви и человеческой природе. Ее дополнят видеоинсталляции, музыка французских композиторов и рисунки автора. Это поможет зрителям погрузиться в путешествие Маленького принца.

Сказка поднимает глубокие темы, но делает это интересно и образно. Детям нравится трогательная история, а взрослым - ее философская глубина.

Начало спектакля в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе Дворца культуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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