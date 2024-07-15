Музыкальный проект «Открытый микрофон» прошел в Парке Мира в Мытищах

«Открытый микрофон» существует несколько лет. В нем принимают участие музыканты Мытищ, а также Москвы и Подмосковья. За время существования проекта в конкурсе выступили более 500 вокалистов. Мероприятия посетили более пяти тысяч зрителей.

Недавно в Парке Мира прошел очередной концерт. Взрослые и дети показали номера, исполнили композиции разных жанров.

Чтобы принять участие в проекте, нужно отправить заявку. Информация о наборе новых исполнителей появится в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

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