20 августа 2024, 15:57

Музыкальный проект «От классики до джаза» завершился в Воскресенске

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В минувшие выходные в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся финальный концерт музыкального проекта «От классики до джаза». Всего провели шесть концертов, в которых выступили талантливые музыканты и вокалисты.

Заключительный аккорд мероприятия исполнил эстрадно-джазовый оркестр «СМ-BAND» из Ступинской филармонии. Этот выдающийся коллектив, лауреат множества джазовых фестивалей и конкурсов как на областном, так и на российском уровне, порадовал зрителей разнообразием своего репертуара - от классического джаза до кавер-версий популярных рок- и поп-хитов.

Проект «От классики до джаза» реализуется в Воскресенске более 10 лет, за это время местные жители и гости округа смогли познакомиться с музыкальными жанрами различных эпох и насладиться выступлениями талантливых артистов. Заключительный концерт стал ярким завершением летнего сезона и оставил у зрителей незабываемые впечатления.

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Музыка Воскресенск Парки
20 августа 2024, 14:28
Денис Зверев из Воскресенска построил теннисный корт в деревне Чемодурово
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В деревне Чемодурово под Воскресенском открылись новые теннисные корты, строительство которых инициировал местный житель Денис Зверев. С раннего детства увлеченный большим теннисом, он в 2018 году решил создать спортивную зону для жителей своего родного населенного пункта.

Строительство теннисных кортов заняло шесть лет. При создании этой спортивной зоны было учтено множество нюансов, чтобы обеспечить качественные и безопасные тренировки.

«Теннисные корты - это сложное инженерное сооружение. Верхнее основание всегда должно быть влажным, иначе оно начинает крошиться. В то же время слишком много воды тоже вредно, поэтому в дождливый период мы накрываем корты специальными тентами», - отметил спортсмен.

Сейчас на кортах занимаются около 60 человек, половина из которых - дети. Один корт может быть занят до десяти часов в сутки, что свидетельствует о высоком интересе к этому виду спорта в деревне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Воскресенск
20 августа 2024, 14:27
Спортсмены из Чехова победили в чемпионате по русской лапте в Туле
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Девять спортсменов из Чехова попали в сборную Московской области и поучаствовали в чемпионате России по русской лапте. Они стали победителями и призерами.

В состав сборной попали Павел Гусев, Даниил Елизаров, Василий Нижегородцев, Анастасия Елизарова, Ирина Смирнова, Анжелика Синякова, Светлана Неджера, Екатерина Захарова и Олеся Рерих из Чехова. Также серебряные медали завоевала команда «Фантазеры» из села Новый Быт.

«Этот чемпионат стал ярким примером развития русской лапты в Подмосковье и еще раз подтвердил высокий уровень подготовки спортсменов из нашего округа. Спортивные успехи вдохновляют молодых атлетов и подтверждают, что традиции и любовь к русским играм живут и развиваются, способствуя укреплению спортивных связей в регионе», - прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Чехов
20 августа 2024, 14:26
Усадьбу Пехра-Яковлевское благоустроят в Балашихе
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Жители городского округа Балашиха попросили администрацию благоустроить территорию усадьбы Пехра-Яковлевское. Представители муниципалитета вместе с активными жителями запланировали создание лесопарковой зоны возле памятника культуры.

Создание комфортной лесопарковой зоны вокруг усадьбы Пехра-Яковлевское жители округа обсудили на приеме у заместителя главы Балашихи Дмитрия Варнавского. Активисты попросили установить там дополнительные урны и лавочки, обустроить велосипедные и пешеходные дорожки. Также подняли вопрос о сохранении исторических деревьев и поддержке экосистемы усадьбы.

«Важно сохранить уникальный природный ландшафт, создать условия для комфортного отдыха, а также поддерживать историческую ценность усадьбы Пехра-Яковлевское. Мы будем работать вместе с жителями, чтобы привести эту территорию в порядок и сделать ее украшением Балашихи», - сказал Варнавский.

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Благоустройство Балашиха
20 августа 2024, 14:17
Более 3 тысяч семей из Богородского округа получат выплаты к учебному году
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Дополнительную социальную поддержку к началу учебного года получат 3047 многодетных и малоимущих семей из Богородского округа. Они получат выплаты и рюкзаки с необходимой канцелярией.

Дополнительные меры поддержки многодетных семей обсудили на оперативном совещании с главой Богородского городского округа Игорем Сухиным. По словам заместителя начальника окружного управления социального развития № 4 Ирины Белоусовой, предусмотрены дополнительные выплаты на каждого ребенка из многодетных семей.

Так, на приобретение школьной формы семьи смогут получить по три тысячи рублей. Кроме этого, будет и ежегодная выплата детям из малообеспеченных многодетных семей в размере семь тысяч рублей. Предусмотрена и выплата для детей-инвалидов на приобретение питания и одежды во время обучения. Она составляет порядка 13 тысяч рублей.

Также каждого первоклассника из многодетных и малоимущих семей ждет подарок - школьный рюкзак. Двадцать три из них уже вручили, на этой неделе подарят еще 11. Подать заявление на получение помощи можно на портале госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Богородский

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