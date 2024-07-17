17 июля 2024, 13:04

Музыкальный проект «От классики до джаза» стартовал в Воскресенске

Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло торжественное открытие традиционного музыкального фестиваля «От классики до джаза». Мероприятия в его рамках будут проходить каждую пятницу до середины августа.

На концертах исполняют не только арии из опер и оперетт прошлого столетия, но и современные произведения. Музыканты будут выступать в различных жанрах.

Первый концерт в этом году открыла арт-группа Vivat. Ее солисты исполнили гимн Воскресенска. Также на сцене выступили представители оркестра народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.

Отметим, что проект «От классики до джаза» существует в Воскресенске уже более 10 лет. Концерты на главной сцене парка Кривякино в этом сезоне ждут зрителей каждую пятницу до 16 августа.

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Концерты Воскресенск Парки
17 июля 2024, 13:36
Подмосковье устранило 70% недостроев и заброшенных зданий — Андрей Воробьев
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Пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать уже около 70%, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Снос аварийных, заброшенных и не подлежащих восстановлению построек в Подмосковье продолжается. Такие помещения портят облик городов, отметил губернатор.

«Напомню, что пять лет назад таких в Московской области было 10 с лишним тысяч. И порядка 70% удалось решить. Пока есть на виду заброшенные здания, которые портят города, мы должны не просто добиваться судебных решений, убирая эти недоразумения, но и дальше сносить», - объяснил Андрей Воробьев.

На месте прежде заброшенных построек должны появляться парки и скверы, подытожил глава Подмосковья.

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Строительство Андрей Воробьев
17 июля 2024, 13:28
Итоги конкурса «Охрана труда в действии» подведут в Подмосковье 11 сентября
Unsplash
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Отбор заявок на фотоконкурс «Охрана труда в действии» завершился в Подмосковье. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 11 сентября.

К участию в конкурсе принимались по 5-6 фотографий и сюжеты, которые связаны с охраной труда. Одно из требований - работы должны были быть выполнены в хорошем разрешении. При этом стать участником мог абсолютно любой желающий.

Конкурсанты, чьи заявки и работы были одобрены, примут участие в открытом голосовании, которое запланировано на период с 15 июля по 11 августа. Оно пройдет на официальной странице общественной кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» в социальной сети «ВКонтакте».

Лучшие 50 работ разместят в печатном формате на площадке ВНОТ-2024.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день. При помощи сервиса жители и гости региона могут подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

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конкурсы
17 июля 2024, 13:03
Больницу в Воскресенске укомплектовали современным оборудованием
Администрация г.о. Воскресенск
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Новое медицинское оборудование продолжает поступать в больницу Воскресенска. Так, в первом полугодии учреждение укомплектовали современной медтехникой на сумму более 21 миллиона рублей.

Дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения поступили в больницу Воскресенска. Это электрохирургический аппарат, аппарат для диагностики заболеваний ЛОР-органов, универсальная офтальмологическая хирургическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, системы эндоскопической визуализации для эндовидеохирургии и цистоскопии и набор инструментов для пластической хирургии.

С помощью этого оборудования можно эффективнее диагностировать заболевания и лечить их.

Отметим, что в начале 2024 года в больнице также открылось отделение роботизированных эндоскопических операций.

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Здравоохранение Больницы Воскресенск
17 июля 2024, 12:59
Более 100 кровель жилых домов отремонтировали в Истре за два года
Министерство ЖКХ Московской области
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Активная работа по обновлению кровель продолжается в Истре. Мероприятия проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

По словам представителя администрации города, за последние три года, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуация с капремонтом кровель в муниципалитете изменилась к лучшему. Статистика показывает, что обращений по этому вопросу стало значительно меньше.

В период с 2020 по 2022 годы в округе отремонтировали 101 крышу. В 2023 году в рамках работы Фонда капитального ремонта Московской области было проведено еще семь ремонтов в таких населенных пунктах, как Рождествено, Пречистое, поселок Гидроузла имени Куйбышева и Дедовск.

Планируется, что в 2024 году капитальный ремонт кровель будет выполнен на 50 домах в Новопетровском, Агрогородке, Чеховском, Рождествено и других населенных пунктах. В настоящее время работа ведется на 22 адресах, а строительный контроль осуществляется экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители Подмосковья могут проверить включение своего дома в программу капремонта и узнать плановые сроки работ, посетив сайт Фонда по ссылке.

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Истра Ремонтные работы

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