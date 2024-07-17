Музыкальный проект «От классики до джаза» стартовал в Воскресенске
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло торжественное открытие традиционного музыкального фестиваля «От классики до джаза». Мероприятия в его рамках будут проходить каждую пятницу до середины августа.
На концертах исполняют не только арии из опер и оперетт прошлого столетия, но и современные произведения. Музыканты будут выступать в различных жанрах.
Первый концерт в этом году открыла арт-группа Vivat. Ее солисты исполнили гимн Воскресенска. Также на сцене выступили представители оркестра народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.
Отметим, что проект «От классики до джаза» существует в Воскресенске уже более 10 лет. Концерты на главной сцене парка Кривякино в этом сезоне ждут зрителей каждую пятницу до 16 августа.
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