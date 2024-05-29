Музыкальный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Химках

Организаторы пригласили на концерт и самих участников специальной военной операции и их семьи. Сотрудники Центра патриотического воспитания «Фирсы» помогли в организации праздника.

«Этот концерт сделали, чтобы поддержать наших ребят в зоне спецоперации. Также сюда пригласили военнослужащих, которые находятся в отпуске, родственников бойцов и тех, кто регулярно помогает нашим ребятам», - поделился муниципальный депутат Алексей Федоров.

Отметим, что химчане, волонтеры, активисты и депутаты округа собрали и переправили в зону проведения специальной военной операции свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в Химках организован Центр поддержки участников боевых действий и их семей. Обратиться туда можно по телефону: +7 (495) 793-09-88.

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