Музыкальный концерт с участием певчих птиц пройдет в «Новом Иерусалиме» в Истре

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Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, для подготовки к концерту птицы несколько недель слушали произведения известны композиторов и сами выбрали те, которые будут включены в программу. Во время выступления они будут подпевать музыкантам.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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