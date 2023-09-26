Музыкальный концерт с участием певчих птиц пройдет в «Новом Иерусалиме» в Истре
Концерт «Флейта. Cello. Рояль и певчие птицы» пройдут в музее «Новый Иерусалим» в Истре 1 октября. На нем исполнят произведения Чайковского, Рахманинова и других композиторов с участием канареек.
Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, для подготовки к концерту птицы несколько недель слушали произведения известны композиторов и сами выбрали те, которые будут включены в программу. Во время выступления они будут подпевать музыкантам.
Приобрести билеты можно по ссылке.
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