Музыкальную сказку «Принцесса на горошине» представят в Химках

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Выразительное чтение будет сопровождать музыкальное оформление, благодаря которому зрители услышат композиции Андрея Россиуса. Мелодии создали специально для этого концерта.

Посетить мероприятие будет интересно любителям музыки любого возраста. Событие состоится в 12:00 21 января и будет бесплатным для всех желающих.

Услышать музыкальную сказку можно будет и в интернете. Все подробности есть на сайте Дворца культуры «Родина».

Ранее мы рассказывали о том, что в этот же день в Химках состоится концерт духового оркестра. Его готовят первоклассники духового отдела Центральной детской школы искусств.