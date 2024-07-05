05 июля 2024, 12:15

Музыкальную школу в Юбилейном микрорайоне в Королеве построят к концу года

Министерство строительного комплекса Московской области
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Строительство детской музыкальной школы продолжается в Юбилейном микрорайоне в Королеве. Новое учреждение будет рассчитано на 600 мест, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас на объекте идет устройство вентиляционного навесного фасада, монтаж утеплителя и кровельные работы. Внутри будущей музыкальной школы проводятся штукатурные работы и полусухая стяжка пола.

Согласно проекту, стены оформят в бежевых оттенках в сочетании со сливовым цветом. Благоустроят и прилегающую территорию - здесь проведут озеленение, обустроят парковочное пространство и места для отдыха. Завершить строительство планируется в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Строительство Музыка
05 июля 2024, 12:19
Демиховский лицей в Орехово-Зуеве откроют после ремонта 1 сентября
Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО
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Ремонт Демиховского лицея продолжается в Орехово-Зуеве. Строительная готовность объекта составила 60%, о чем сообщили в Минстрое Московской области в пятницу.

Сейчас на площадке трудятся более 60 рабочих. Подрядчик продолжает фасадные и кровельные работы, установку оконных блоков, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп, укладку настенной и напольной плитки.

Здание лицея обновят и снаружи, и внутри. После этого установят новую мебель и оборудование.

Демиховский лицей открыли в 1968 году. Общая площадь здания составляет более трех тысяч «квадратов». Обновить образовательное учреждение планируется до 20 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Строительство Музыка
05 июля 2024, 11:46
Концерт в честь Муслима Магомаева прошел в библиотеке Воскресенска
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Концерт, посвященный памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, прошел в Воскресенске. Его провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и губернаторской программы «Активное долголетие».

Местом мероприятия стала центральная библиотека Воскресенска. На концерте прозвучали песни из репертуара певца и композитора, которые исполнили солисты хора «Созвучие» из лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Также гостям рассказали о ярких моментах жизни и творчества великого артиста, продемонстрировали фрагменты его выступлений. В завершение вечера гости пели под баян и танцевали.

Событие прошло в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Активное долголетие Воскресенск
05 июля 2024, 11:39
Незаконный сброс строительных отходов предотвратили в Наро-Фоминске
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Очередной экологический рейд провели в Наро-Фоминске. Нарушителям, которые незаконно вывозили строительные отходы, придется заплатить штрафы.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с коллегами из Минэкологии, ГУРБ и МВД проверили 25 машин, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта. У четырех водителей не оказалось разрешающих документов.

В итоге большегрузы задержали, предотвратив незаконный сброс около 50 кубометров строительных отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Подобные нарушения отслеживают также видеокамеры на дорогах Подмосковья. Избежать штрафов поможет оформление специализированного талона, получить который можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
05 июля 2024, 11:33
Более 200 пенсионеров приехали на областной фестиваль йоги в Воскресенске
Телеканал «360»
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Фестиваль «Радость совершенства» прошел в Воскресенске. В нем поучаствовали более 200 пенсионеров со всего Подмосковья.

На областной фестиваль приехали участники клуба «Активное долголетие» из Богородского, Волоколамского, Коломенского, Истринского и еще 16 округов Подмосковья.

«Я уже несколько раз бывала на таких фестивалях, очень интересно. В общем-то это активность, без которой некоторые просто не видят себя. Некоторые занимаются каждый день йогой, говорят, что таким образом они поддерживают себя в форме. И вообще это очень полезно», - прокомментировала участница клуба «Активное долголетие» из Домодедова Ирина Кузнецова.

Для гостей провели мастер-классы по ароматерапии, мехенди, цигуну, восточному танцу, пилатесу и бодифлексу.

«Несмотря на погодные условия, прячемся под зонтами, но находим выход из положения - в тени проводим мероприятия. Я желаю вам сегодня активно провести отдых. Уверена, что даже один день в компании таких друзей принесет массу впечатлений и зарядит вас энергией», - сказала заместитель главы Воскресенск Ольга Коротеева.

Отметим, что клубы «Активное долголетие» есть в каждом муниципалитете. Так, более 6000 человек посещают творческие и спортивные мероприятия в Воскресенске.

«В долголетии третий год уже. Все нравится, мероприятий очень много проходит, и выездные, и местные. И очень много всего: танцы, теннис, и большой теннис, и йога, и все на свете», - поделилась участница клуба «Активное долголетие» из Воскресенска Людмила Савенкова.

Команды наградили дипломами участников, а самых активных - подарками.

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Пенсионеры Фестивали Активное долголетие Воскресенск

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