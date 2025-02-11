Приоритеты развития образования в Подмосковье обсудили в Котельниках. В семинаре приняли участие глава округа Михаил Соболев, депутат Государственной Думы Роман Терюшков и заместитель министра образования области Лариса Сулима.

Патриотическое воспитание молодежи, организация «Движения первых» с детского сада и тематические смены в «Авангарде» - одни из актуальных вопросов на повестке семинара.

С 2022 года в образовательных учреждениях появилась новая традиция - начинать день с поднятия флага и исполнения гимна, а с понедельника - уроки о важном.

«У нас появился урок труда, у нас появился урок безопасности и защиты Родины - этого никогда не было. Президент говорит о том, что нужно пересматривать программы, которые у нас были заложены. Уходим от высшего образования, той самой пресловутой Болонской системы, из-за которой мы потеряли специалитет и перестали готовить специалистов во всех отраслях. Сейчас мы потихоньку от этого уходим», - сказал депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

Для этого в Котельниках открыли пять IT-кубов, кванториумы и точки роста, работают спортивные и туристические клубы, школьные театры и медиацентры. Более 400 тысяч учеников - участники «Движения первых». Это первая детская молодежная общественная организация наблюдательный совет, которой возглавляет президент России Владимир Путин. В ее рамках работают 12 проектов: «Зарница», «Юннаты», «Первая помощь», «Школьная классика» и другие.

«Президент сказал, что наша государственная идеология - патриотизм. Все начинается с любви к своей школе, к своему классу, к своему микрорайону, к своему городу, к своей области, к своей стране. Тут ничего нового не было, нет и никогда не будет. Такие ценности нужно через действия, через совместные дела принимать здесь и сейчас», - добавила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В Школах Подмосковья созданы более 300 сообществ, участниками которых являются 34 тысяч мам и пап. Самые активные могут принять участие в конкурсе на тему «Секрет дружного класса: Родители первых». Также 18 апреля в Московской области пройдет форум «Взаимодействие семьи и школы».

Еще один аспект патриотического воспитания - связь потеплений. В рамках празднования 80-летия Великой Победы пройдут акции, в том числе «Диктант Победы», «Сад Победы» и областной творческий конкурс чтецов. Более 18,5 тысяч школьников станут участниками военно-патриотических смен в «Авангарде».