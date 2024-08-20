20 августа 2024, 17:07

Музыкальную школу построят в микрорайоне Юбилейном в Королеве в 2024 году

Минстрой МО
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Детскую музыкальную школу построят в микрорайоне Юбилейном в Королеве. Она будет рассчитана на 600 мест и откроется в этом году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность школы уже превысила 90%. Сейчас на объекте трудятся 114 рабочих и спецтехника.

«Ведется устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство наливного пола. Также продолжается благоустройство прилегающей территории. Работы идут с опережением графика», - уточнили в ведомстве.

В здании обустроят зрительный и репетиционный залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов для занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий и другие помещения. На территории разместят парковку и места отдыха.

Учреждение возводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.

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Строительство Королев
20 августа 2024, 17:16
Психологический тренинг провели для ребят из молодежного центра Дмитрова
Медиасток.рф
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Тренинг по работе в группах прошли воспитанники молодежного центра Дмитрова. Ребят в игровой форме обучали отстаивать свои интересы и взаимодействовать в коллективе.

Игру «Бункер» для молодежи из центра «квАРТал» провела психолог Дарья Тармаева. Задача каждого участника - отстоять свои интересы с помощью разных способов влияния, развить навыки группового взаимодействия.

Сюжет игры перемещает ребят в бункере после ядерного взрыва. У каждого игрока есть роль: ученый, врач, актер и так далее. Все вместе игроки должны выбрать самых полезных участников по состоянию здоровья и навыкам, ведь глобальная цель игры - выйти на поверхность Земли и основать новую цивилизацию.

Отметим, что это не первая встреча психолога с ребятами. Ранее воспитанники учреждения участвовали в тренингах, играх и лекциях. Игра «Бункер» вновь состоится в сентябре.

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Молодежь Дмитров
20 августа 2024, 15:57
Музыкальный проект «От классики до джаза» завершился в Воскресенске
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В минувшие выходные в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся финальный концерт музыкального проекта «От классики до джаза». Всего провели шесть концертов, в которых выступили талантливые музыканты и вокалисты.

Заключительный аккорд мероприятия исполнил эстрадно-джазовый оркестр «СМ-BAND» из Ступинской филармонии. Этот выдающийся коллектив, лауреат множества джазовых фестивалей и конкурсов как на областном, так и на российском уровне, порадовал зрителей разнообразием своего репертуара - от классического джаза до кавер-версий популярных рок- и поп-хитов.

Проект «От классики до джаза» реализуется в Воскресенске более 10 лет, за это время местные жители и гости округа смогли познакомиться с музыкальными жанрами различных эпох и насладиться выступлениями талантливых артистов. Заключительный концерт стал ярким завершением летнего сезона и оставил у зрителей незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Музыка Воскресенск Парки
20 августа 2024, 14:28
Денис Зверев из Воскресенска построил теннисный корт в деревне Чемодурово
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В деревне Чемодурово под Воскресенском открылись новые теннисные корты, строительство которых инициировал местный житель Денис Зверев. С раннего детства увлеченный большим теннисом, он в 2018 году решил создать спортивную зону для жителей своего родного населенного пункта.

Строительство теннисных кортов заняло шесть лет. При создании этой спортивной зоны было учтено множество нюансов, чтобы обеспечить качественные и безопасные тренировки.

«Теннисные корты - это сложное инженерное сооружение. Верхнее основание всегда должно быть влажным, иначе оно начинает крошиться. В то же время слишком много воды тоже вредно, поэтому в дождливый период мы накрываем корты специальными тентами», - отметил спортсмен.

Сейчас на кортах занимаются около 60 человек, половина из которых - дети. Один корт может быть занят до десяти часов в сутки, что свидетельствует о высоком интересе к этому виду спорта в деревне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Воскресенск
20 августа 2024, 14:27
Спортсмены из Чехова победили в чемпионате по русской лапте в Туле
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Девять спортсменов из Чехова попали в сборную Московской области и поучаствовали в чемпионате России по русской лапте. Они стали победителями и призерами.

В состав сборной попали Павел Гусев, Даниил Елизаров, Василий Нижегородцев, Анастасия Елизарова, Ирина Смирнова, Анжелика Синякова, Светлана Неджера, Екатерина Захарова и Олеся Рерих из Чехова. Также серебряные медали завоевала команда «Фантазеры» из села Новый Быт.

«Этот чемпионат стал ярким примером развития русской лапты в Подмосковье и еще раз подтвердил высокий уровень подготовки спортсменов из нашего округа. Спортивные успехи вдохновляют молодых атлетов и подтверждают, что традиции и любовь к русским играм живут и развиваются, способствуя укреплению спортивных связей в регионе», - прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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Спортсмены Чехов

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