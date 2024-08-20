Музыкальную школу построят в микрорайоне Юбилейном в Королеве в 2024 году

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность школы уже превысила 90%. Сейчас на объекте трудятся 114 рабочих и спецтехника.

«Ведется устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство наливного пола. Также продолжается благоустройство прилегающей территории. Работы идут с опережением графика», - уточнили в ведомстве.

В здании обустроят зрительный и репетиционный залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов для занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий и другие помещения. На территории разместят парковку и места отдыха.

Учреждение возводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.

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