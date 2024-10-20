20 октября 2024, 15:37

Музыкально-поэтический вечер прошел в клубе «Активное долголетие» в Дмитрове

Читайте нас в: Google Новости

В «Центре культурного развития „Синьковский“» состоялась музыкально-поэтическая гостиная «Покровские вечерки» в рамках проекта «Активное долголетие». Это мероприятие стало настоящим праздником для пожилых людей, объединяющим их и дарящим радость общения.

В уютной атмосфере за чашечкой чая участники вспомнили о приметах праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который имеет глубокие корни в русской культуре. Настоятель Князь-Владимирского храма поселка Новосиньково, отец Александр, поздравил всех с праздником. Участница клуба «Активное долголетие» Тамара Орлова прочитала стихотворение собственного сочинения. Лера Алексеевна Мартынова и другие участники также представили тематические стихотворения, а «Академический хор ветеранов» исполнил душевные песни.

«Покровские вечерки» прошли в теплой и домашней обстановке. В завершение мероприятия сотрудники «Центра культурного развития „Синьковский“» подарили каждому участнику осенний букетик, сделанный своими руками.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила важность проекта «Активное долголетие», подчеркнув его роль в поддержании активности и здоровья пожилых людей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие Дмитров
20 октября 2024, 15:25
Урок истории о Крымской войне прошел в школе «Флагман» в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Открытый урок для жителей об истории войны 1853 года провели в школе и спортивном центре Химок. Участникам мероприятий рассказали о начале и значимости военных событий тех лет.

Лекцию в школе «Флагман» провел директор учреждения, депутат Химок Евгений Иноземцев.

«Эта война произошла в результате длительной напряженности между Россией, Турцией, Францией и Великобританией, которые боролись за влияние в регионе Черного моря и за контроль над Балканскими государствами», - сказал Евгений Иноземцев.

Подобная тематическая встреча состоялась в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Ее участникам также показали фильм о Крымской войне. В мероприятии поучаствовал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Крымская война является важным этапом в истории России, который помог сформировать ее современное государственное устройство», - прокомментировал Руслан Шаипов.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что его цель - сохранять историческую память и воспитывать патриотизм.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Депутаты Войны История
20 октября 2024, 14:26
Юные лесничие в Серпухове победили на межрегиональной конференции
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Юные серпуховичи из школьного лесничества «Зеленый дом» Протвинской гимназии завоевали два первых места на Межрегиональной научно-практической конференции «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование». Она проходила в онлайн-формате и была организована Городской станцией юных натуралистов Нижнего Тагила.

Школьное лесничество «Зеленый дом» представляли Мария Синицына и Вера Лазарева. Мария выступила с работой «Чужеродные древесно-кустарниковые растения во флоре лесов города Протвино Московской области», а Вера - с исследованием «Оценка восстановления древостоя и наземного растительного покрова в очагах массового размножения короеда-типографа в ельниках и смешанных лесах с участием ели на территории ФГБУ „Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Заблоцкого“».

По итогам конференции обе участницы стали победителями в своих номинациях: Мария - в номинации «Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия животного и растительного мира», а Вера - в номинации «Изучение и сохранение видового разнообразия территории».

«Учащиеся лично принимали участие в сборе материалов и обработке данных для своих исследовательских работ и их оформлении, обучаясь азам научно-исследовательской деятельности. При подготовке доклада к презентации вместе с наставником школьницы прояснили для себя все существенные моменты, касающиеся полученных результатов, так что дополнительные вопросы членов компетентного жюри не были для них неожиданными», - подчеркнул помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Школьники конкурсы
20 октября 2024, 14:26
Взвешивание кикбоксеров перед чемпионатом России прошло в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске прошел чемпионат по кикбоксингу. Перед его стартом провели традиционное взвешивание спортсменов.

Чемпионат «Битва в Подольске» состоялся в универсальном спортивном центре «Юность». В нем поучаствовали лучшие спортсмены - это представители кикбоксинга и тайского бокса из Минска, Орла, Волгограда, Москвы и Московской области.

Подольск на соревнованиях представил победитель первенства России КМС Артем Рябов. Ранее мужчина становился лучшим на «Битве в Подольске» в 2023 году.

Зрители увидели семь поединков. В том числе бой за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии GPRO между Сергеем Гороховым из Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии Артуром Маковским из Минска.

Всего состоялось семь поединков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
20 октября 2024, 14:17
Праздничные мероприятия ко Дню отца прошли в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
В преддверии Дня отца в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялся большой праздничный марафон «Мой папа — герой!». На встречу с ребятами пришли представители МЧС и Дежурной части УМВД России «Серпуховское», а также семья участника специальной военной операции.

За чашкой чая они поделились своими служебными буднями, рассказали о специфике профессиональной деятельности и основных функциях сотрудников.

Мероприятие продолжилось в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, где подвели итоги конкурса рисунков для детей участников специальной военной операции на тему «Мой папа - герой!». В церемонии награждения приняли участие депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Надежда Еремина.

Это событие стало отличной возможностью выразить благодарность отцам, которые являются наставниками, друзьями и примерами для своих детей. Праздник напомнил о важности воспитания патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения, а также подчеркнул значимость семейных ценностей в современном обществе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Серпухов Патриотизм

Новости по теме