Музыка Телемана и Гуммеля прозвучала на концерте «Победные фанфары» в Химках

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В программу культурного мероприятия вошли выступления учащихся по классу трубы, валторны и тромбона, а также преподавателей Александра Козлова, Ильи Прокудина и Данила Ситдикова.

Во время концерта в школе искусств прозвучали музыкальные произведения, которые редко можно услышать в живом исполнении. Например, преподаватели исполнили первую часть концерта Иогана Гуммеля на трубе, а также вторую часть концерта Георга Телемана на трубе пикколо.

Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская рассказала, что педагоги умело раскрывают уникальные навыки и таланты учеников.

«Они не ограничиваются только общепринятыми методиками обучения, а разрабатывают и используют авторские подходы», - объяснила она.

Ранее в доме культуры «Пушкино» выступил китайский пианист Лянчунь Ма. Он сыграл для зрителей фортепианные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Франца Шуберта.