Мужчину весом 220 килограммов с язвой желудка спасли в Орехово-Зуеве

Язва желудка находилась в запущенном состоянии и привела к потере 1,5 литра крови. Для спасения жизни мужчины врачи разработали стратегию лечения, в которой задействовали специалистов разного профиля. Процесс осложнялся тем, что пациент весил 220 килограммов и имел многочисленные сопутствующие заболевания.

«Первым этапом эндоскописты временно остановили кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм поврежденного сосуда. Это позволило стабилизировать состояние пациента для операции. Далее к работе приступили рентгенхирурги и хирурги», - рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.

Врачи нашли поврежденный сосуд и закупорили его специальными микросферами. Кровотечение полностью остановилось, после чего реаниматологи восполнили кровопотерю и полностью стабилизировали пациента.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Спустя несколько дней язва зарубцевалась, но теперь пациенту необходимо придерживаться специальной диеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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