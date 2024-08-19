19 августа 2024, 14:41

Мужчину весом 220 килограммов с язвой желудка спасли в Орехово-Зуеве

Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 36 лет поступил в Орехово-Зуевскую больницу с жалобами на сильную боль в животе, рвоту кровью и слабость. Врачи обнаружили кровоточащую язву желудка, лечение которой осложняли сопутствующие заболевания и большой вес мужчины.

Язва желудка находилась в запущенном состоянии и привела к потере 1,5 литра крови. Для спасения жизни мужчины врачи разработали стратегию лечения, в которой задействовали специалистов разного профиля. Процесс осложнялся тем, что пациент весил 220 килограммов и имел многочисленные сопутствующие заболевания.

«Первым этапом эндоскописты временно остановили кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм поврежденного сосуда. Это позволило стабилизировать состояние пациента для операции. Далее к работе приступили рентгенхирурги и хирурги», - рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.

Врачи нашли поврежденный сосуд и закупорили его специальными микросферами. Кровотечение полностью остановилось, после чего реаниматологи восполнили кровопотерю и полностью стабилизировали пациента.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Спустя несколько дней язва зарубцевалась, но теперь пациенту необходимо придерживаться специальной диеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи Орехово-Зуево
19 августа 2024, 15:26
Минэкологии Подмосковья предупредило о начале гона у лосей
Минэкологии
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В конце августа у лосей в Подмосковье начинается гон, который длится до начала октября. В этот период поведение животных меняется, они могут выбегать на дорогу, появляться в городах и селах. Минэкологии региона призвало жителей проявлять осторожность при встрече с сохатыми.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», - предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лоси встречаются на территории региона повсеместно. Эти крупные животные могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения. Некоторые представители становятся агрессивными, поэтому при встрече лучше держаться от них на безопасном расстоянии.

Водителям стоит учесть, что лоси в гон часто выбегают на дороги. Лучше не превышать скоростной сезон, а ночью включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

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Животные Минэкологии Подмосковья
19 августа 2024, 15:22
Более 10 детей из Чехова отдохнут в лагере по льготе для семей участников СВО
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Дети из Чехова отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Они получили места по льготе для семей участников специальной военной операции.

В детский оздоровительный лагерь «Литвиново» отправились 11 ребят из Чехова. Шестая смена «Познавай!» продлится две недели. Вожатые подготовили для воспитанников мастер-классы и спортивные активности.

Более девяти тысяч детей из городского округа Чехов отдохнули в оздоровительных лагерях в этом году. Из них 450 семей получили путевки по льготным условиям. Помимо этого, ребята провели лето на базе школ и творческих объединений.

Такое времяпровождение помогает ребенку не только оздоровиться физически, но и завести новых друзей. В лагере «Литвиново» дети будут учиться работать в команде и развивать таланты. Они смогут раскрыть потенциал в позитивной атмосфере.

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Дети Чехов
19 августа 2024, 15:16
Приуроченный к Году семьи турслет прошел в Можайском округе
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Пять городских предприятий приняли участие в турслете в Можайском округе. Мероприятие приурочили к Году семьи.

Три дня работники учреждений и предприятий Можайска боролись за звание самой дружной и активной команды. Они участвовали в спортивных и творческих конкурсах. Результаты оценивало жюри, в составе которого были начальник отдела культуры молодежной политики и туризма Галина Селиванова, муниципальные депутаты Василий Овчинников, Елена Прокутина и Александр Князев, директоры культурно-досугового и молодежного центров Юлия Солдатенкова и Оксана Маруненко, а также ведущий эксперт отдела физической культуры и спорта Николай Моносов.

Лучшей на турслете стала команда «Простоквасино», второе место заняла команда «Пульс» из Можайской больницы, третьей стала команда «Коммуналочка», представлявшая ресурсоснабжающую организацию АО «ФПЛК».

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Туризм Можайск
19 августа 2024, 15:15
Мастер-класс по танцу прошел доме культуры «Луговая» в Лобне
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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня состоялся увлекательный мастер-класс на тему «Областные особенности русского народного танца». Педагог хореографического ансамбля «Каблучок» Надежда Чичкина пригласила в качестве ведущего солиста Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Антона Бойко.

Антон Бойко поделился с участниками особенностями танцевального стиля Орловской области, акцентируя внимание на уникальной пластике рук, сформировавшейся под влиянием природных условий и местных обычаев.

«Руки двигаются во всех направлениях и „играют“. Мужские движения отличаются темпераментом - руки над головой, притоп ног с высоким поднятием колена, выход „вприсядку“. Женские движения характеризуются четкими выбиваниями дробей ногами», - рассказал артист.

В мастер-классе также активно участвовали танцоры ансамбля «Каблучок», которые помогали отрабатывать основные танцевальные движения и поддерживали атмосферу творчества и вдохновения.

В скором времени весь старший состав ансамбля будет обучен танцам «по-орловски», что позволит расширить репертуар и сохранить традиции русского народного танца. Мероприятие стало ярким событием для участников и зрителей, способствуя развитию культуры и искусства в Лобне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Лобня

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