Мужчину в критическом состоянии с сепсисом грудной клетки спасли в больнице Балашихи

Медики вскрыли гнойную полость в области шеи и усилили антибиотикотерапию. В течение 12 дней отоларингологи, торакальные хирурги и реаниматологи боролись за жизнь пациента с гнойной инфекцией горла, осложнившейся поражением плевральной полости.

По словам заведующего отоларингологическим отделением Алексея Агафонова, у мужчины был снижен иммунитет. Поэтому, несмотря на лечение, абсцессы стремительно развивались один за другим. После вскрытия очередного гнойника в грудной клетке у пациента развился сепсис, и его состояние резко ухудшилось.

Мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Хирурги экстренно прооперировали его, удалив из легкого около 3,5 литра гноя и мертвых тканей. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось. Гнойный процесс остановился.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Ему предстоит длительная реабилитация. По словам врача Агафонова, такие пациенты должны тщательнее следить за здоровьем, чтобы предотвратить рецидивы гнойных осложнений. Для профилактики сепсиса важно поддерживать иммунитет и своевременно обращаться за медпомощью.

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