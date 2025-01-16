Мужчину спасли из горящей квартиры в поселке Ситне-Щелканово

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О пожаре сообщили очевидцы, заметившие густой дым из окна квартиры на втором этаже. На место выехали работники 281-й и 334-й пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что у окна горящей квартиры стоит мужчина и просит о помощи. Не теряя времени, специалисты установили лестницу и эвакуировали хозяина жилья.

47-летнему мужчине оказали психологическую помощь, после чего передали его медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Очаг возгорания обнаружили в коридоре квартиры. Подав два ствола, специалисты успешно потушили пожар и предотвратили дальнейшее распространение огня.