Мужчину со злокачественной опухолью губы спасли в онкодиспансере Подмосковья
Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли мужчину со злокачественной опухолью на губе. Пациент целый год пытался лечиться самостоятельно, а к медикам обратился, когда ему стало сложно есть и разговаривать.
Врачи обследовали 64-летнего мужчину и выявили у него рак красной каймы нижней губы.
«Операция требовала высокой точности и профессионализма, поскольку важно было не только удалить опухоль полностью, но и сохранить функции лица пациента», - отметила исполняющая обязанности заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.
Хирурги при помощи современных технологий не только избавились от новообразования, но и реконструировали пораженную область. Особые методики позволили минимально травмировать ткани и восстановить вид губы.
Всего через несколько недель после вмешательства пациент вернулся к обычному образу жизни. Он продолжает наблюдение у врача-онколога.
Гражданам напоминают, что в успешном лечении рака ключевую роль играет ранняя диагностика.