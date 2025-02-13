Мужчину со злокачественной опухолью губы спасли в онкодиспансере Подмосковья

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Врачи обследовали 64-летнего мужчину и выявили у него рак красной каймы нижней губы.

«Операция требовала высокой точности и профессионализма, поскольку важно было не только удалить опухоль полностью, но и сохранить функции лица пациента», - отметила исполняющая обязанности заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Хирурги при помощи современных технологий не только избавились от новообразования, но и реконструировали пораженную область. Особые методики позволили минимально травмировать ткани и восстановить вид губы.

Всего через несколько недель после вмешательства пациент вернулся к обычному образу жизни. Он продолжает наблюдение у врача-онколога.

Гражданам напоминают, что в успешном лечении рака ключевую роль играет ранняя диагностика.