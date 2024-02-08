Мужчину с желудочным кровотечением спасли в больнице в Долгопрудном

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, медицинское обследование выявило у пациента внутреннее кровотечение из-за язвы желудка, поразившей почти весь орган.

«После необходимой подготовки мужчине остановили кровотечение в отделении реанимации и перелили полтора литра крови. Под общим наркозом провели резекцию желудка, оставив только одну шестую его части. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла четыре часа», - рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Лисин добавил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже перевели на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».