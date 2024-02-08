08 февраля 2024, 12:57

Мужчину с желудочным кровотечением спасли в больнице в Долгопрудном

Пресс-служба Минздрава МО
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Врачи из Долгопрудного спасли 60-летнего пациента с внутренним кровотечением. Мужчина более полугода жаловался на боли в животе.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, медицинское обследование выявило у пациента внутреннее кровотечение из-за язвы желудка, поразившей почти весь орган.

«После необходимой подготовки мужчине остановили кровотечение в отделении реанимации и перелили полтора литра крови. Под общим наркозом провели резекцию желудка, оставив только одну шестую его части. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла четыре часа», - рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Лисин добавил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже перевели на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Долгопрудный
08 февраля 2024, 13:16
Новые коммерческие предприятия создали еще 2,5 тысячи рабочих мест в Подмосковье за январь
Главгосстройнадзор МО
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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 69 коммерческих объектов в Подмосковье с начала года. Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что общая площадь недвижимости достигла 261 тысячи квадратных метров.

Новые предприятия создали еще 2,5 тысячи рабочих мест для жителей региона. Общий объем инвестиций в проекты составил 25 миллиардов рублей.

Реализацию каждого из 69 проектов сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Сроки принятия решения и выполнения процедур максимально сократили. Так, благодаря взаимодействию с БТИ Московской области, замечания по техпланам теперь снимаются при рассмотрении заявок застройщиков, что позволяет не прибегать к отказам и повторной подаче заявки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рабочие места
08 февраля 2024, 13:09
Свыше 90 жилых домов отремонтируют в Воскресенске в 2024 году
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Еще 96 жилых домов приведут в порядок в Воскресенске в 2024 году. Капитальный ремонт затронет кровли и фасады, подвалы и фундаменты, инженерные системы и лифты.

По региональной программе капитального ремонта специалисты обновят фасады, кровли, системы газоснабжения и инженерные системы, подвальные помещения и фундаменты, а также полностью поменяют устаревшее лифтовое оборудование. Также в 133 подъездах отремонтируют стены и потолки, входные группы, заменят двери, козырьки и светильники, окна, почтовые ящики, электрику и установят энергосберегающие лампы.

На сегодняшний один из домов уже готов, а рабочие приступили к ремонту еще в пяти многоэтажках. Например, в доме № 5 на Светлой улице строители утепляют фасад бескаркасной системой.

Напомним, в начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Ремонтные работы
08 февраля 2024, 13:00
Переселенцам из аварийного дома в Дубне вручили ключи от квартир в новостройке
Арина Кузнецова
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На улице Программистов в Дубне появился новый дом на 140 квартир. Несколько семей уже получили ключи от долгожданного жилья. Сюда также переехали жильцы аварийного подъезда из дома № 18 на улице Понтекорво.

В старом доме были проблемы с фундаментом, из-за чего жить в аварийной секции было невозможно.

«Мы очень благодарны команде губернатора Московской области и команде администрации Дубны за возможность получить новое безопасное жилье. Мы получили ключи от новой двухкомнатной квартиры, надеюсь, через пару-тройку месяцев мы переедем сюда и будем счастливы», - отметили Василий и Елена Оводковы.

С 1 февраля в доме начала работу управляющая компания. Чат дома уже создан, сейчас ведется уборка территории и подъездов.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что компания «Специализированный застройщик РЭД» во время возведения объекта показала себя с лучшей стороны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переселении жителей аварийных домов в Солнечногорске. По его словам, еще 100 квартир расселят к июню.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Дубна
08 февраля 2024, 12:57
Почти 2 тысячи объектов бизнеса подключили к сетям «Мособлэнерго» за год
Мособлэнерго
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Свыше 1,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса подключили к сетям «Мособлэнерго» в 2023 году. Средний срок присоединения составил 72 дня.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, все заявки на подключение подавали онлайн через портал потребителя компании и «Госуслуги».

«Мособлэнерго» принимает активное участие в проектах по развитию предпринимательства в Подмосковье. Так, в прошлом году к сетям подключили фудтраки в парках и других общественных местах области. Такая процедура в среднем занимала не более двух недель.

Всего в 2023-м году компания подключила к электросетям свыше 14 тысяч потребителей. Больше всего из них оказалось в Раменском, Одинцове, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Бизнес

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